Quando il regalo ti prende per la gola

FRE e Réva Resort

Situato su quattro ettari immersi tra le colline Patrimonio Unesco delle Langhe piemontesi, Réva è un resort di charme che ospita il ristorante stellato FRE del giovane chef Francesco Marchese, allievo di Yannick Alléno. Per le feste sono stati approntati quattro pacchetti-regalo: fuga di Natale con pernottamento, colazione, pranzo o cena con menu speciale di Natale (a partire da 420 euro), pacchetto di Capodanno con soggiorno di 2 notti in camera doppia, colazione gourmet del 31 dicembre, accesso al centro benessere di due ore per tutta la durata del soggiorno, Cenone di Capodanno, brunch di Capodanno (a partire da 1490), cena a tutte bolle (150 euro), cena a tutte bolle con pernotto (560 per due).

Peck

La più celebre drogheria milanese, da 140 impegnata a soddisfare ogni desiderio dei milanesi golosi, a Natale diventa un vero Bengodi. E’ un rito per molti meneghini mettersi in fila in via Spadari nei giorni e nelle ore che precedono le feste per acquistare ogni ben di dio. Ma per chi non può o non vuole andare esistono tantissimi pacchi regalo ordinabili anche online, dall’Ouverture con il panettone special edition allo zafferano e un chilo di fichi e prugne secche (75 euro) al sontuoso Primo atto, con tagliatelle all’uovo, linguine, ragù al cervo, pesto alla genovese, lenticchie di Castelluccio di Norcia, zampone fresco, olio extravergine di oliva nocellara, Parmigiano Reggiano Dop Vacca Bianca stagionato 30 mesi, mostarda di pere, radicchio rosso tardivo sott’olio, veneziana, panforte, gianduiotti, torroncini morbidi con mandorle, pistacchi e canditi, 140° Peck Metodo Classico Pas Dosè 2018. A 409 euro.

La Casa Iberica Grande

Da un’azienda che si dedica alla commercializzazione e alla degustazione di prodotti di maiale iberico alimentato a ghianda e che vanta anche alcuni locali a Milano, IL cestino la Casa Iberica Grande, propone un assortimento di specialità spagnole: Prosciutto Iberico Pata Negra 100% Bellota, Prosciutto Iberico Pata Negra Cebo de Campo, Prosciutto Iberico Pata Negra, Lomo di Suino Iberico Cebo de Campo, Salchichòn di Suino Iberico, Chorizo di Suino Iberico, Coppa Iberica Pata Negra, bottiglia di vino Marques de Arienzo Crianza, Acciughe del Cantabrico “00”, Ventresca, il Guanciale iberico e due bustine di “picos”, i tipici grissini spagnoli. Il tutto al prezzo di 155 euro. Ordini sul sito lacasaiberica.it.

Calvisius Special Edition Collection Tube

Dalla più importante azienda italiana di produzione di caviale, da storioni bianchi allevati nell’acqua incontaminata di Calvisano, nel Bresciano, un’elegante scatola regalo con tre caviali esclusivi, il Tradition Elite, l’Oscietra Imperial e il Belug. Tutti i caviali Calvisius sono Malossol, ovvero contengono una percentuale di sale inferiore al 4, ciò che valorizza le differenze tra le varie tipologie Il prezzo è di 180 euro, il peso è di 10 grammi per confezione (il totale è di 30 grammi) e si può ordinare su www.calvisius.it .

Chiodi Latini

Antonio Chiodi Latini è dal 2016 lo chef di un ristorante torinese di cucina totalmente vegetale. Per Natale propone una serie di idee regalo a base di materie prime buone e leggere. La prima idea è una card per un percorso vegetale nel ristorante con quattro formule: sette interpretazioni vini esclusi a 140 euro, nove vini esclusi a 180 euro, sette vini inclusi a 220 euro, corso di cucina con Chiodi (per 4 persone, pranzo incluso) 400 euro. Nell’Emporio vegetale, il brand di prodotti vegetali pret-à-manger realizzato sui ricettari di Antonio Chiodi Latini, varie box disponibili: grande a 49,50 euro, piccola a 19,50, Zolle vegetali a 44,50, Panettone classico a 28 euro, panettone al cioccolato 30 euro. Su www.antoniochiodilatini.come e su www.emporiovegetale.it .

Bosco d’Oro

Da un’azienda marchigiana specializzata nella coltivazione alla commercializzazione del tartufo, una serie di oli, creme, salse, burri e Sali aromatizzati. Naturalmente vengono venduti anche tartufi interi, a seconda della stagione, ma una buona soluzione può essere il tartufo nero pregiato intero in barattolo sottovuoto, perfetto per essere grattugiato o scaldato in un sugo a base di olio extravergine, aglio e acciughe: 20 euro la confezione da 20 grammi, 30 quella da 30.

I Love Ostrica Degustazione 4 per 4

I Love Ostrica è un’azienda nata una decina di anni fa dalla passione di Luca Nicoli per le ostriche e gli altri prodotti ittici di pregio. Incredibile l’assortimento nello shop on line: ci sono Gillardeau, Emeraude, Belon, Krystale, Fine de Claire, Calvadosienne e tante altre di vario calibro, di varie provenienze e di varia facilità nell’apertura. Per un regalo l’ideale è la Degustazione 4 per 4, sedici pezzi di quattro diverse tipologie prodotte dall’ostricoltore Adrien Geay. Nella confezione anche un coltellino per l’apertura. Prezzo: 68,28 per cento su www.iloveostrica.it.

Karuna Chocolate Tutti Gusti

Una sorprendete azienda altoatesina, pioniera del cioccolato bean to bar e i primi nella provincia a produrre cioccolato di qualità bio a base di pregiate fave di cacao. Katya e Armin si occupano personalmente dei processi di selezione, tostatura e macinatura di fave di cacao selezionate. La box Tutti Gusti comprende 19 tavolette: Belize 70%, Tanzania 70%, India 70%, Belize slow dried 70%, Coffee arabica 68%, Raspberries 70%, Stone Pine 70%, Cashew nougat & hazelnuts 62%, Cashew mylk 60%, Raspberries white, Blackcurrant white, Seabuckthorn white, Toasted almond with nibs&orange white, Dom. Rep. 80%, Dom. Rep. 80% date sugar, Chuncho 100%, Orange & timut pepper 70%, Gin infused dark chocolate 75%, Ecuador 75% Whisky nibs. Prezzo 122,80 euro.

Prugne della California

Per il Natale 2024, le prugne della California presentano una gift box in edizione limitata con due diverse creazioni del maître chocolatier per il California Prune Board Stefano Collomb: i tartufi al cioccolato fondente con prugne della California e il Rom Arrangé, a base di prugne, rum scuro, zucchero di canna e spezie, che offre un aroma avvolgente di vaniglia e anice stellato. La gift box è disponibile per il periodo natalizio presso la pasticceria-cioccolateria Chocolat di La Thuile in Valle d’Aosta e può essere ordinata sul sito Chocolat-collomb.it o telefonicamente al numero 0165884783 al prezzo di €18,50.

Nio Cocktails

La start-up italiana dei cocktail ready-to-go propone tre cocktail speciali per Natale, ideati come sempre in collaborazione con Patrick Pistolesi, pluripremiato mixologist del Drink Kong di Roma, considerato dalla Fofty Best il migliore locale del settore in Italia. Il Clementea è dolce e speziato, con note di mandarino. Il Coco Noel è sofisticato ma elegante con Baileys Irish Cream e note di caramello e cacao. L’Amaretti Sour mixa le note di mandorla del Disaronno e i toni nocciola del Frangelico. Acquistabili sul sito nio-cocktails.com: la box da tre costa 20 euro, quella da sei 38 e quella da nove 54.

House of Suntory Whisky Tsukuriwake Limited Edition 2024

Firmata dalla rinomata casa artigiana giapponese House of Suntory, la nuova serie di quattro esclusivi whisky giapponesi in edizione limitata comprende: Yamazaki Golden Promise, Yamazaki Islay Peated Malt, Yamazaki 18 Years Old Mizunara e Hakushu 18 Years Old Peated Malt. Caratterizzati tutti daun lungo invecchiamento basato sullo Tsukurikomi, sono whisky raffinati e complessi. Sono disponibili in quantità limitate nel canale fuoricasa e nella grande distribuzione (La Rinascente) e sono distribuiti da Stock Spirits.

Amuerte Giftbox Black

Una confezione che moltiplica l’effetto regalo di Amuerte, il gin nato dall’illuminazione botanica di Jeroen Reynders nella foresta amazzonica. Nello spirito di Amuerte sono fusi foglie di coca peruviane, ginepro, tamarillo, papaya, frutto del drago, physalis peruviana, arancio e peperone rosso. La bottiglia è rifinita in lamina d'oro 24 carati.nDistribuito in esclusiva da Anthology by Mavolo. Euro 87,50.

Black Sinner

Bruno Vanzan, maestro della mixology, ha reinventato il liquore al caffè. Il cuore di Black Sinner è una miscela al 100 per cento di caffè arabica monorigine: tra tutti il raro Etiopia Sidamo e il Colombiano superiore, nato vicino all’equatore ma a quasi duemila metri d’altezza. Distribuito in esclusiva da Anthology by Mavolo. Acquistabile presso l’ecommerce al prezzo di 33,90 euro.

Solaro Capri Gin

La bottiglia si ispira alla Torre dell’Orologio di Capri e la decorazione alle maioliche dell’isola. Il contenuto è un dry gin con tutta la fragranza degli aromi della costa campana: ginepro rosso del Cilento, foglie e buccia di limone di Amalfi, zagara del monte Solaro, mirto di Sorrento e caffè di Napoli. Distribuito in esclusiva da Anthology by Mavolo. Disponibile in e-commerce al prezzo di 90 euro per la confezione da 350 ml e di 142 per la confezione da 700 ml.

Grappa di Prosecco Follador

L’unione tra Follador Prosecco e Fondazione Vialli e Mauro, l’associazione che sostiene la ricerca sulla SLA e la prevenzione e cura del Cancro, prosegue anche per questo Natale. Racchiusa in un’elegante box in legno bianco assieme a due bicchieri da degustazione, questa grappa è un prodotto due volte buono, all’assaggio e perché i proventi saranno devoluti a sostenere la fondazione. Prezzo 53 euro, acquistabile sui siti www.fondazionevialliemauro.org e www.folladorprosecco.com .

Amaro San Simone

A Torino è un mito e un rito, prodotto oggi nello stesso stabilimento da cui sono usciti gli ultimi lotti dell’antico Depurativo San Simone risalente al XVI secolo. La formulazione è segreta ma a plasmare il suo carattere complesso, generoso, con un equilibrio tra amaro e dolce ideale ci sono 39 piante, erbe e radici piemontesi. Distribuito in esclusiva da Anthology by Mavolo. Acquistabile in e-commerce al prezzo di 22 euro.

Kusmi Tea

Un cofanetto con otto tè naturali d'origine biologici, selezionati dal grande chef Alain Ducasse. Ci sono uno Jeoncha, un tè verde biologico coltivato sull’isola di Jeju, al largo della Corea del Sud, uno Yunnan boccioli d’oro, un tè nero biologico proveniente dalla Cina, e poi un Gyokuro, un Tè blu-verde della Corea, un Hojicha dall’isola di Kyushu, un Long Jing, un Tè nero del Nepal e le Perle di Giada al gelsomino, un tè verde di Cina biologico con foglie arrotolate una ad una. In più, un cucchiaio dosatore. Prezzo: 59,90 euro su www.kusmitea.com.

Guida Oro I Vini di Veronelli 2025

Volume erede degli storici cataloghi firmati, sin dagli anni Cinquanta, dal padre della critica enologica italiana Luigi Veronelli. Si tratta di una fotografia particolareggiata delle realtà che da Nord a Sud popolano il panorama enologico italiano. Sono recensiti 14.964 vini selezionati di 1.833 produttori. Aquistando il volume in libreria o sul sito seminarioveronelli.com , sarà possibile consultare la appa sul proprio smartphone. Prezzo 35 euro in libreria, 30 sul sito.

Cromocoktail

La barlady Terry Monroe, lucana di nascita e milanese di adozione, titolare di Opera 33, uno dei più audaci bar di Milano, in questo libro spiega la sua filosofia basata su una sorta di cromoterapia applicata alla mixology e attraverso aneddoti e ricette svela i segreti legati alle tecniche di preparazione di tinture, essenze, estratti, puree e sciroppi, trasformando la miscelazione contemporanea in un viaggio unico alla ricerca del colore. Un libro bello e affascinante. Hoepli editore, 288 pagine, prezzo 44,90 euro.

Ballarini Ilovecooking at Home

Uno starter kit del marchio di proprietà del Gruppo Zwilling che racchiude gli strumenti essenziali per cucinare a casa, combinando funzionalità e design con materiali di alto pregio.

Pensato non per gli esperti ma per i principianti e gli amatori, comprende tra padelle antiaderenti del diametro di 20, 24 e 28 centimetri, due manici removibili, due coperchi salvaspazio da 24 e 28 centimetri di diametro, un mestolo e una spatola. Il tutto al prezzo di 199 euro.