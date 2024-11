Lo spirito del luogo di Bellavista

Ascolta ora 00:00 00:00

Una nuova era per Bellavista. La cantina della famiglia Moretti, una delle più blasonate della Franciacorta, cambia la sua visione e guarda alla Champagne, grazie alla collaborazione di Francesca Moretti, figlia di Vittorio ed enologa, con Richard Geoffroy, uno dei grandi uomini di vino della grande regione francese con un lungo passato come chef de Cave di Dom Pérignon. I due firmano assieme una trilogia di cuvée con base vendemmia 2021 che rappresentano una visione contemporanea e al contempo naturale del metodo classico, esprimendo al meglio un terroir straordinario e una visione avanguardista.

Le tre cuvée sono l’Alma Assemblage 1, l’Alma Rosé Assemblage 1 e l’Alma Non Dosato Assemblage 1, dove la numerazione cardinale segna il punto di partenza di un progetto che ogni anno darà vita ad un’edizione diversa. Ogni cuvée è un minuzioso mosaico dei 91 vini base espressi dalle 129 parcelle che sono trattate singolarmente, che ogni anno saranno combinato in modo da esprimere nella maniera più compiuta la stagione, il territorio e lo stile produttivo. Nessun dogma, nessuno schema prefissato, soltanto un ascolto religioso di quello che la natura ha da dire. Un progetto che esprime il senso del luogo dei Moretti, che hanno scelto come claim del progetto “our sense of place”.

Il progetto Alma Assemblage in realtà non si limita al vino e alla natura, alla biodiversità, ai differenti climi, ai suoli ma ha a che fare con la storia dei Moretti, con l’amore per l’arte, l’architettura, la bellezza, con i sentimenti di una famiglia che ha scritto pagine importanti della storia della Franciacorta e che ha intenzione di non fermarsi al passato. “Bellavista – dice Francesca Moretti -rinnova così i fondamenti della sua filosofia, una storia di famiglia che tramanda il valore della tradizione, dell’artigianalità, dei legami stretti e imprescindibili con le origini ma che, con la nuova generazione di agricoltori e viticoltori, genera nuovi paradigmi: dall’architettura anti-fragile all’epigenetica, dalla degustazione dei campioni di maturità con piccoli torchi all’esasperazione della parcellizzazione per un'enologia di precisione, leggera, che trova la sua massima espressione al momento della creazione delle cuvée. Assemblage: l’atto interpretativo per eccellenza, che vuole essere teso, luminoso, piacevole al palato, espressione della perfezione identitaria dei nostri vini”. “Io sono un uomo di Champagne – aggiunge Geoffroy - ho alle spalle una famiglia che da otto generazioni lavora in quell’area, ma penso che la Franciacorta sia un territorio vocato, un’eccellenza a livello mondiale, con un’identità definita, riconoscibile, con competenze e capacità di innovazione illimitate: non ha quindi bisogno di imitare altri modelli. Francesca Moretti ha avuto questo intuito, Massimo Tuzzi ceo della holding e la famiglia Moretti mi hanno letteralmente fatto innamorare di questo luogo e insieme abbiamo lavorato per rendere Bellavista espressione originale e unica del luogo”.

La nuova bottiglia di Alma Assemblage richiama quella precedente ma è più raffinata, impreziosita da dettagli che virano sulle tinte calde e armoniose del marrone, a sancire il legame con la terra. Sul retro ci sono le firme di Francesca e di Geoffroy. Una mappa disegnata a mano all’interno del cofanetto racchiude i vigneti principali, i confini naturali della Franciacorta, il lago d’Iseo, il monte Guglielmo e tutti i luoghi della famiglia Moretti, la collina dove si trova la cantina, il resort L’Albereta, la casa di famiglia, Villa Lechi, l’impianto di barbatelle e il Convento della Santissima Annunciata.

Alma Assemblage 1 rappresenta la base enologica di Bellavista, un percorso ascendente che si sviluppa attraverso il Brut Teatro alla Scala e culmina con la Riserva Vittorio Moretti.

Gli altri vini sono il Rosé Millesimato, il Satèn, il Pas Operé e il sorprendente Meraviglioso, il multivintage che è una sorta di “guardiano del passato” che protegge l’eredità di Bellavista e anticipa ciò che continuerà a rappresentare nel futuro.