Tagli nobili e quinto quarto, il "Bollito Stellato" Cerea-Lebano

Tagli nobili e uno squisito quinto quarto. Spalla, cappello del prete, testina, coda, guancialino e cappone ripieno, ma anche cotechino e lingua. Non un racconto questa settimana, ma un appuntamento che promette pantagrueliche soddisfazioni per i peccatori di gola e gli amanti del genere. Per tutti gli altri, un'occasione davvero ghiotta per avvicinarsi a una carrellata, visto il menù, di delizie che faranno dimenticare i rigori della prima settimana di quaresima.

Perché anche quest'anno torna il «Bollito Stellato», la goduriosa serata firmata dai fratelli Cerea e Vincenzo Lebano all'Excelsior Hotel Gallia che, dalle sue altezze, come portata principale del suo menù aggiunge le sorprendenti visuali sugli scorci della Stazione Centrale. Diventate ancor più appetibili dopo che il vice presidente degli Stati Uniti d'America JD Vance e la delegazione a stelle e strisce hanno scelto prprio il Gallia per il loro soggiorno milanese nei primi giorni dell'Olimpiade invernale.

Tornado ai bolliti, l'appuntamento è per giovedì 26 febbraio alle 19,30 con uno dei grandi classici della nostra cucina che diventa un'esperienza d'alta gastronomia se ai fornelli ci sono gli chef del tristellato «Da Vittorio» e l'executive chef del Gallia. Da celebrare il bollito misto, nato come piatto di recupero della tradizione piemontese e che per l'occasione diventa alta cucina. Il menù è un percorso che accompagna l'ospite dall'aperitivo al dessert: si inizia con Stuzzicappetito a passaggio, per poi proseguire con uno Sformato di topinambur, crema di sedano rapa alla vaniglia e spuma di robiola. Seguono i Ravioli di brasato mantecati al Parmigiano e sugo di arrosto, prima del protagonista assoluto della serata: il Gran bollito misto con salse e verdure, servito secondo tradizione ma con tocco contemporaneo. Conservato nel suo brodo fino all'ultimo e affettato al momento.

Il finale è affidato a una Pavlova ai frutti di bosco, accompagnata da piccola pasticceria, lievitati e cannoncini (140 euro, caffè incluso e bevande escluse, al Gallia Restaurant ore 19, 30 in Piazza Duca d'Aosta, 9. Per info e prenotazioni terrazza.gallia@luxurycollection.com o allo 02/6785 3514).