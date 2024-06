Tipografia, l'"hub" alimentare

Ascolta ora 00:00 00:00

Anni fa, quando aprì, a due passi dalla Martesana, nella parte meno “chic” di NoLo, Tipografia Alimentare suscitò una certa attenzione, e io diffido sempre dei posti che fanno notizia. Oggi, a distanza di molto tempo, e con una pandemia in mezzo, riconosco volentieri al locale di via Dolomiti, a Gorla di aver mantenuto una sua grande coerenza anche ora che le luci della ribalta si sono spente. Tipografia Alimentare ha una fandome di fedelissimi che vi si recano sapendo di trovare una buona proposta di cibi semplici ma ben fatti, con una interessante proposta vegetale, diverse etichette di vino naturale, un’atmosfera calda e dialogante e la possibilità di sostare tutto il giorno per un caffè, per leggere un libro, per lavorare in un ambiente accogliente. Nessuno vi farà sentire mai fuori posto, da “TipA”.

Proviamo a mettere ordine. Tipografia Alimentare è stata aperta nel 2017 dall’ex giornalista Carla De Girolamo (da qui il nome tipografico) e dalla figlia Martina Miccione. L’idea, che si delineò strada facendo, era quella di creare un “hub” gastronomico multiforme che vivesse tutto il giorno. La mattina, buoni lievitati e il caffè preparato con la Marzocco o in estrazione lunga, anche in versione “specialty”. A pranzo il menu cambia tutti i giorni ma resta la freschezza degli ingredienti, il rispetto della stagionalità, la qualità di materie prime selezionate privilegiando gli artigiani che lavorano secondo i princìpi della agricoltura biologica e rispettando i cicli della natura. Ci sono anche ingredienti “di casa”, come l’olio prodotto nella piccola azienda di famiglia La Tonda, sui Monti Iblei, in Sicilia. Il menu è suddiviso tra snack iniziali (esempi: Insalata russa di stagione, Melone, remulass, avocado, Hummus, sommacco, verdure “pickles”), piatti proteici (Coscia di pollo, yogurt e olio chili, Caesar Salad, Fagioli dall’occhio alla diavola, robiola d’Ascenzio), verdure (Cipolla, miso di pane, ciliegie e basilico, Melanzana, nduja, pesto di basilico ed erbe aromatiche, Peperone arrosto, pil pil di baccalà, alici e nocciole) e dolci (Torta gelato e caramello al miso, Tortino cioccolato e mandorla, compote di lampone e mirtilli e panna).

Grande importanza tutto il giorno ha il pane, servito a pranzo e con l’aperitivo e prodotto tutti i giorni nel piccolo forno utilizzando soltanto lievito madre e farine di produttori italiani, macinate a pietra. La bakery sforna anche prodotti differenti a seconda dei vari momenti della giornata e della settimana: torte, brioches, cardamom bun e cinnamon roll, maritozzi, pizze, focacce. La sera spazio all’aperitivo, dalle 18 alle 23,00: vino, olio, salumi e formaggi sono i protagonisti con qualche piatto studiato dalla cucina. Gli ingredienti provengono da tutta Italia e sono scelti in base alle tradizioni regionali, alla provenienza, al benessere e alla dieta degli animali, all’accuratezza delle lavorazioni e a un uso limitato al minimo di additivi e conservanti. I formaggi sono tutti a latte crudo.

Buon assortimento di vini naturali e birre artigianali, servizio giovane e sorridente.

Conto attorno ai 45 euro a persona per un pasto con antipasto, secondo, dolce e un calice di vino.

Tipografia Alimentare, via Dolomiti 1, tel. 0283537868. Aperto il lunedì dalle 12 alle 23, il giovedì dadalle 12 alle 16 e dalle 18 alle 23, dal venerdì alla domenica dalle 9 alle 23. Chiuso martedì e mercoledì