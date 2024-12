Wagamama arriva alla Stazione Centrale

Ascolta ora 00:00 00:00

Wagamama è un marchio che ha contribuito moltissimo alla diffusione della cultura gastronomica orientale e fusion in tutto il mondo. Fondato nel 1992 a Londra (il primo ristorante apparve a Bloomsbury) ha oggi oltre 200 ristoranti in 22 Paesi del mondo, compresa l’Italia, dove opera dal 2017 e dove vanta nove locali gestiti da Chef Express, società di ristorazione del Gruppo Cremonini.

L’ultimo locale è stato inaugurato pochi giorni fa alla stazione di Milano Centrale, confermando la vocazione di questa insegna a operare in spazi di grande flusso, come stazioni, aeroporti e centri commerciali. Il nuovo locale di Milano Centrale è visibilissimo, posizionato com’è nel mezzanino della galleria dei Mosaici, piano binari. Il menu è un mix tra tradizioni gastronomiche giapponesi, thailandesi e coreane. Tra le proposte il pollo katsu curry, ramen ben fatti, il donburi (riso cotto al vapore e saltato in padella con pollo, manzo o gamberetti e verdure miste), il teppanyaki (noodles saltati alla piastra con carne, pesce o verdure), ma anche piatti vegetariani e vegani, e il menù kids studiato per i più piccoli.

Il menu autunnale comprende il Tom Yum, una zuppa comfort di origine thailandese, che nella versione Wagamama (nelle varianti pollo, gamberi o funghi) è preparata con latte di cocco e lemongrass, accompagnata da noodles di riso, funghi, cipolla rossa, cipollotto, pomodorini e germogli di soia, il tutto guarnito con coriandolo e menta. Nuovo ingresso in menu anche per i Roti, wrap asiatici scaldati alla griglia, croccanti e morbidi, nelle versioni Raisukatsu accompagnata da una salsa molto saporita, Teriyaki Chicken, Beef Brisket con carne di manzo, Chicken katsu con pollo impanato croccante e Yasai Katsu, opzione vegetariana a base di verdure croccanti e panate.

Wagamama, che in giapponese significa “viziato” o “capriccioso”, a intendere lo spirito blandamente anticonformista del marchio, nacque dall’idea dell’imprenditore Alan Yau, colpito dallo sfogo di una studentessa giapponese che a Londra non riusciva a trovare un ramen come quello che mangiava a casa. Da qui il progetto di portare in riva al Tamigi, e poi in tutto il mondo, una buona e affidabile cucina asiatica accessibile a tutti e realizzata nel rispetto delle ricette tradizionali innervate da un pizzico di fantasia e con l’utilizzo di ingredienti freschi. I ristoranti del marchio seguono la filosofia giapponese del “kaizen”, che significa “miglioramento continuo”.

Wagamama prevede anche servizio take away oltre a consegne dirette con Deliveroo e Glovo, in confezioni dal packaging ecosostenibile. Nel locale alla stazione Centrale di Milano, che conta su circa 120 coperti, sono impiegate circa 25 persone.

Gli altri ristoranti italiani del marchio si trovano a Milano nei centri commerciali di City Life, Merlata Bloom e Bicocca Village, a Orio al Serio in aeroporto e nell’Orio Center, a Roma alla stazione Termini, al Valmontone Outlet, all’aeroporto di Malpensa e al Serravalle Scrivia Outlet.