10 cose su Jeff Bezos, chi è il miliardario fondatore di Amazon che sposa Lauren Sánchez a Venezia

Jeff Bezos è nato nel New Mexico da genitori molto giovani: la madre aveva appena 17 anni, il padre 18. All'anagrafe il suo nome completo era Jeffrey Preston Jorgensen. In seguito, dopo il nuovo matrimonio della madre, ha scelto di adottare il cognome del patrigno, Miguel Bezos.

Il primo lavoro e il matrimonio

Dopo il trasferimento della famiglia a Houston, Jeff Bezos inizia sin da giovanissimo a manifestare una spiccata passione per la tecnologia. Nel 1986 consegue la laurea a Princeton, specializzandosi in Ingegneria Elettrica e Informatica. Terminati gli studi, inizia la sua carriera a Wall Street, dove lavora nel settore informatico, fino a entrare nella società di hedge fund DE Shaw & Co., con sede a New York. Proprio lì, nel 1992, conosce Mackenzie Tuttle, che diventerà sua moglie l’anno successivo, nel 1993 — un anno prima della nascita di Amazon

La nascita di Amazon

A 30 anni, Jeff Bezos compie una scelta audace: lascia il suo ben remunerato impiego alla DE Shaw & Co. per inseguire un’intuizione imprenditoriale. Nasce così Amazon, inizialmente concepita come una semplice libreria online. Il 15 maggio 1997 l’azienda fa il suo debutto in Borsa, approdando al Nasdaq con il simbolo AMZN. Il successo cresce rapidamente, e nel novembre 2005 Amazon entra ufficialmente nell’indice S&P 500, prendendo il posto della storica AT&T. “ Lasciare Wall Street è stata una decisione molto semplice da prendere, sapevo che mi sarei pentito se non l’avessi fatto perché ero consapevole che quella cosa chiamata Internet avrebbe rivoluzionato il mondo ”, ha detto Bezos sugli inizi di Amazon.

La Blue Origin

Nel 1999 Jeff Bezos viene scelto come “Persona dell’anno” dal settimanale Time, un riconoscimento al suo impatto rivoluzionario sull’economia digitale. L’anno successivo, nel 2000, fonda Blue Origin, un’azienda di ingegneria aerospaziale specializzata nella progettazione di veicoli spaziali e nello sviluppo di tecnologie per voli suborbitali.

L'"invenzione" del Kindle

Nel 2007 Bezos lancia Kindle, un dispositivo dedicato alla lettura di ebook che, quattro anni dopo, si trasforma nel Kindle Fire, un tablet progettato per competere direttamente con l’iPad di Apple.

L'acquisizione del Washington Post

Nel ottobre 2013 Jeff Bezos acquisisce il Washington Post dalla famiglia Graham per 250 milioni di dollari in contanti. Il quotidiano, celebre per aver segnato la storia degli Stati Uniti con scoop importanti come lo scandalo Watergate, passa così sotto la guida di uno degli imprenditori più influenti del nostro tempo.

Le azioni di Google

Jeff Bezos è stato tra i primi investitori di Google, entrando nel capitale della società nel 1998 con un investimento di 250 mila dollari. Una decisione lungimirante, che gli ha permesso di accumulare oltre 3 milioni di azioni, il cui valore nel 2017 è arrivato a toccare i 3,1 miliardi di dollari.

Diventa l'uomo più ricco del mondo

Nel 2017 Jeff Bezos ha superato Bill Gates, diventando l’uomo più ricco del mondo, un titolo che, secondo Forbes, ha mantenuto fino al 2021. Il 2 febbraio 2021 ha annunciato che avrebbe lasciato il ruolo di amministratore delegato di Amazon nel terzo trimestre dello stesso anno, cedendo il posto ad Andy Jassy, che guidava Amazon Web Services dal 2016. Il passaggio di consegne è stato ufficializzato il 5 luglio.

Il divorzio

Nel gennaio 2019, dopo 26 anni di matrimonio, Jeff Bezos ha annunciato la separazione dalla moglie. La loro separazione è stata tra le più costose della storia: l’accordo è stato raggiunto nei primi giorni di aprile, con Bezos che ha versato alla ex moglie 36 miliardi di dollari. Successivamente, Bezos ha iniziato una relazione con la giornalista Lauren Sánchez sua attuale compagna.

Il patrimonio

Nel 2023, secondo Bloomberg, Jeff Bezos si è posizionato al terzo posto tra le persone più ricche al mondo, con un patrimonio netto stimato di 178 miliardi di dollari.

È stato un anno particolarmente proficuo per lui, che ha visto crescere la sua ricchezza di 71,3 miliardi di dollari. Bezos si è così classificato subito dopo il magnate francesee l’imprenditore