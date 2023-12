Addio a Gaston Glock, fondatore dell'azienda di armi da fuoco. Lascia un patrimonio di un miliardo

È scomparso all'età di 94 anni, Gaston Glock, il fondatore austriaco dell'azienda produttrice di armi da fuoco Glock, attualmente le più vendute al mondo. A darne l'annuncio la sua società e l'agenzia di stampa aurstriaca APA: " Il nostro fondatore, Gaston Glock non solo ha rivoluzionato il mondo delle armi leggere negli anni 1980, ma è anche riuscito a stabilire il marchio Glock come leader mondiale nel settore delle pistole. La sua Glock Perfection, rinomata a livello internazionale, è sinonimo di qualità senza compromessi e massima soddisfazione del cliente. Gaston Glock ha tracciato la direzione strategica del Gruppo Glock per tutta la sua vita e l'ha preparata per il futuro. L'opera della sua vita continuerà nel suo spirito ".

La sua vita

Era nato il 19 luglio del 1929, grande esperto di materie plastiche, aveva fondato la sua società nel 1963 a Deutsch-Wagram, in Austria, dando vita ai primi prototipi delle pistole polimeriche (quelle in cui la parte in legno è stata sostituita con un materiale sintetico, i tecnopolimeri, una forma di plastica che non subisce variazioni al contrario del legno, che con il tempo o l'esposizione all'umidità o ad agenti chimici, può addirittura compromettere l’affidabilità dell’arma, ndr) diventate le più famose di questa categoria di armi. Il primo grande successo quando le fornisce all'esercito austriaco nel 1982 con la denominazione P80, della Glock 17. Oggi le sue pistole vengono utilizzate da migliaia di corpi armati e di polizia in tutto il mondo, con una produzione totale che supera i 20 milioni di prodotti.

La sua intuizione sulle armi leggere

La grande intuizione di Glock, fu quella di far progredire il settore delle armi leggere. Negli anni ’80, ha rivoluzionato il mondo delle pistole introducendo la sua famosa Glock Perfection, un'arma diventata famosa a livello internazionale per la qualità. La sua morte è una grande perdita per le industrie delle armi da fuoco soprattutto per la visione futuristica, l'impegno e la sicurezza nella qualità. Non a caso l'ingegnere lascia un patrimonio che supera il miliardo di dollari.

Perché le sue armi sono così famose

Le Glock, soprattutto la Glock 17, è una delle pistole più popolari al mondo e viene utilizzata da numerose forze di polizia, militari e civili in tutto il mondo perché ha caratteristiche particolari che Gaston Glock, esperto di materiali plastici, ha saputo realizzare. A partire dalla capacità del caricatore di 17 colpi con alcuni modelli che possono contenere più munizioni.

La Glock 17 ha una struttura polimerica, nota come frame, che contribuisce a renderla leggera e resistente alla corrosione, con la parte superiore della pistola, chiamata slide, realizzata in acciaio. La Glock 17 è progettata con un design semplice noto come Safe Action System, che offre una sicurezza integrata e una facilità d'uso. Importanti anche le caratteristiche di sicurezza come un grilletto interno, una leva di sgancio del caricatore e indicatori di caricatore vuoto.

L'importanza dei polimeri con cui è costruita

Il polimero utilizzato nella costruzione del frame della Glock 17 è molto leggero, il che rende la pistola più maneggevole e facile da trasportare. Inoltre è resistente alla corrosione, quindi la pistola è meno suscettibile ai danni causati dall'esposizione all'umidità o ad agenti chimici. Il polimero termoplastico rinforzato con fibra di vetro può sopportare le sollecitazioni generate dallo sparo senza deformarsi o cedere. La fibra di vetro conferisce al polimero un'ulteriore resistenza e rigidità strutturale. L'uso del polimero per il frame della Glock 17 contribuisce anche a ridurre i costi di produzione, rendendo la pistola più accessibile dal punto di vista economico.