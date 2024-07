"Angolazione mai vista prima": spunta un video inedito dell'attacco alle Torri Gemelle

Ascolta ora 00:00 00:00

L'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001 costituisce probabilmente una delle immagini più iconiche di questo secolo. Sequenze viste e riviste un infinito numero di volte, dal primo schianto fino al crollo, che hanno fatto il giro dei media di tutto il mondo e che, ancora oggi, vengono riproposte.

Da allora, è sembrato che le immagini del disastro siano provenute da ogni angolazione, dalle tv come dai video amatoriali. Eppure, dopo 23 anni, sembra spuntare fuori un video inedito condiviso da un uomo che ha scelto di pubblicare ciò che ha filmato quel giorno, e che molti sostengono mostri il crollo delle Torri Gemelle da una "angolazione invisibile". Nel 2001 internet non aveva la stessa diffusione capillare che possiede oggi, tantomeno esistevano i social network che ormai documentano in diretta gli accadimenti: è, dunque, probabile che tanti filmati inediti giacciano sepolti in cassetti e vecchi dispositivi.

L'uomo si chiama Kei Sugimoto, nippo-americano, aveva 24 anni quando ha girato questo video del crollo delle Torri Gemelle. Su Youtube descrive il suo canale come un luogo per chi ama l'attrezzatura fotografica, le auto e la musica. Si definisce un giapponese americano di 46 anni in “crisi di mezza età” che ha pensato non fosse troppo tardi per provare qualcosa che aveva sempre voluto fare.

Due giorni fa, Sugimoto ha pubblicato il video inedito sul suo canale Youtube, girato dal tetto di un 64esimo piano di St Marks Place, probabilmente la strada più nota dell'East Village e che trabocca di cultura attraverso i suoi negozi al dettaglio, i venditori ambulanti, i ristoranti e la vita notturna. Il video è stato girato con una Sony VX2000, mostrando un'angolazione mai vista prima. I video, in realtà, sono due: quattro giorni fa, Sugimoto aveva caricato una versione breve, di poco più di sei minuti. In alcune sequenze, cosa di probabilmente Sugimoto era ignaro al momento della registrazione, sono ben visibili alcune persone che si lanciano dall'edificio.

Nelle ultime ore, invece, ha scelto di caricare una long version del suo materiale. Il nuovo video dura circa un'ora e viene commentato in sottofondo da voci che commentano gli accadimenti. Nei commenti su YouTube, Sugimoto ha spiegato ulteriormente la sua decisione di pubblicarlo ora dopo così tanto tempo. "Stavo pulendo il mio armadio e ho trovato scatole piene di nastri Hi-8, Digital-8 e DV. Quando ho provato a riprodurli, ho notato che circa un terzo di essi si era smagnetizzato nel tempo ed erano vuoti o presentavano una grave corruzione dei dati".

Ciò che stupisce, e che resta prezioso in questa testimonianza, è l'ottima qualità delle immagini. La VX2000 era la videocamera digitale consumer più avanzata dell'epoca, ma era anche una macchina di fascia alta utilizzata come sub-camera dalle stazioni televisive. Si tratta probabilmente delle riprese di altissima qualità dei momenti dell'11 settembre mai catturate da comuni cittadini.

Come prevedibile, la pubblicazione del video ha scatenato l'idiozia di: più di qualcuno, nei commenti su Youtube, giudica sospetta la pubblicazione "subito dopo la visita del premier israeliano Ben Netanyahu che vuole che gli americani entrino in guerra con l'Iran per Israele".