"Non sono commestibili", il folle allarme per le "ricette" con l'albero di Natale

A leggere l'allarme lanciato dall'Autorità belga per la Sicurezza Alimentare viene quasi da sorridere e soprattutto da chiedersi chi può pensare di creare ricette utilizzando l'albero di Natale (quello vero naturalmente) avuto in casa per tutto il periodo delle Feste? Eppure non solo c'è chi lo ha fatto, ma la cosa ha preso talmente tanto piede da costringere l'autorità a sottolineare che: " Non tutti gli alberi di Natale sono commestibili ".

Ridurre gli sprechi

Tutto in questo in virtù di ridurre gli sprechi, che tra tutte le cose alimentari che si possono recuperare, in molti hanno considerato l'albero di Natale come una vera e propria esagerazione; forse la cosa migliore sarebbe ripiantarlo o magari riportarlo in qualche vivaio in modo da potergli dare una nuova vita. Ma le cose non sono andate così a Gand, la terza più grande città del Belgio di circa 260mila abitanti, a cui alla fine delle Feste sono stati forniti dal Comune, tutta una serie di consigli per ridurre gli sprechi.

Tra questi, uno in particolare ha attirato l’attenzione delle autorità per la sicurezza alimentare e della stampa nazionale e internazionale: riciclare l’albero di Natale utilizzando gli aghi per realizzare burro aromatizzato, una pratica molto pericolosa per la salute delle persone.

La lista dei consigli

A pubblicare questa lista l'Amministrazione Comunale che conteneva una lunga serie di idee, come quella di invitare gli amici per consumare insieme gli avanzi, rivendere o ridistribuire i regali che non servono, riciclare la carta regalo, e: " mangia il tuo albero di Natale " con il consiglio di tagliare gli aghi, immergerli in acqua bollente, setacciarli, farli asciugare e poi utilizzarli per aromatizzare il burro da spalmare sul pane o da utilizzare per fare dolci. Questo procedimento, di cui si potrebbe comunque fare a meno, a volte viene usato, ma solo se gli aghi raccolti arrivano da conifere cresciute in ambienti naturali e poco contaminati; ma risulta molto pericoloso se invece questi vengono utilizzati con aghi provenienti da alberi venduti a scopo decorativo.

Perché è pericoloso

Questo perché nella maggior parte dei casi gli alberi decorativi vengono trattati con pesticidi e sostanze chimiche che servono a renderli resistenti alle fiamme soprattutto perché poi verranno decorati con le lucine. Inoltre per fare gli alberi di Natale vengono utilizzate diverse specie di conifere, non tutte sicure allo stesso modo. Tra queste ci sono anche i tassi, molto comuni in passato e ancora in circolazione, i cui aghi sono velenosi se ingeriti. Per questo motivo in anni più recenti si è sconsigliato usare il Tasso anche solo a scopo decorativo se in presenza di bambini o animali domestici. Queste distinzioni però non sono state inseriti nei consigli dati dal comune di Gand, che si è limitato a scrivere che nella maggior parte dei casi: " Gli alberi di Natale sono commestibili" .

Lo stop a questo utilizzo

Per fortuna non tutti i cittadini hanno seguito questo consiglio e alla fine la notizia è arrivata all'attenzione della stampa e poco dopo è intervenuta dell'Agenzia federale per la sicurezza della catena alimentare (AFSCA) del Belgio, che mercoledì ha diffuso una nota in cui specifica che: " Gli alberi di Natale non sono destinati alla catena alimentare " e che quanto consigliato dall’amministrazione di Gand è molto pericoloso perché non c’è modo per i cittadini di sapere con certezza con quali sostanze sia stato trattato l’albero prima di essere venduto, o per i non esperti di sapere a che specie appartiene.

Qualche ora dopo per fortuna il comune ha eliminato il post sui social e ha modificato il testo sul sito, senza però togliere il consiglio, scrivendo solo che: " Non tutti gli alberi di Natale sono commestibili " e che l’AFSCA sconsiglia di mangiare quelli cresciuti in Belgio. Ma, anche questa nuova versione è ritenuta poco sicura.

Addirittura una grande esperta di cibo danese ha spiegato al al New York Times che sebbene sia vero che in alcuni contesti professionali gli aghi delle conifere siano utilizzati a scopo alimentare, non sono le conifere coltivate per fare gli alberi di Natale a essere utilizzate.