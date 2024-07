"Bella e complicata nazione". E lo spot di Beyoncé per le Olimpiadi diventa "politico"

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo aver dato l'ok alla probabile candidata democratica Kamala Harris ad utilizzare il suo brano del 2016 Freedom, la "Queen Bey" Beyoncé ha presentato con un video pubblicato sui social il Team degli Stati Uniti alle Olimpiadi di Parigi. Avvolta nei colori della bandiera americana, nel video promozionale, che presenta il brano Ya Ya tratto dall'ultimo album "Cowboy Carter" - un omaggio alle radici della musica country - Beyoncé si lancia in un messaggio che è anche un inno politico alle "differenze" che hanno reso grandi gli Stati Uniti. " Date un'occhiata all'America, gente. Speranze e sogni, queste superstar che ci rappresentano. La gente di questa grande, audace, bella, complicata nazione. Tutti insieme a fare il tifo per loro".

Il video di Beyoncé per le Olimpiadi

Il video, trasmesso dopo la cerimonia di apertura, presenta i concorrenti del Team Usa di quest'anno, tra cui Caeleb Dressel, Sha'Carri Richardson, Noah Lyles, Katie Ledecky e la ginnasta Simone Biles, vincitrice di quattro ori olimpici. " Abbiamo superstar e leggende. Abbiamo grandi sognatori che hanno lottato tutta la vita per arrivare qui. Che hanno rinunciato a tutto per un'opportunità e ce l'hanno fatta " afferma Beyoncé mentre scorrono le immagini degli atleti sullo schermo. " Quell'orgoglio e quella gioia? È ciò che mi colpisce di questa squadra. Ed è ciò che mi fa credere in questa squadra. Ed è per questo che non vedo l'ora di vedere cosa realizzeranno nei prossimi 16 giorni. America, applaudite il Team USA, il meglio di ciò che siamo. Che visione da contemplare. Che squadra in cui credere. Che notte per celebrare".

La superstar con Kamala Harris

Come gran parte dei divi di Hollywood e degli artisti "mainstream" più patinati della canzone pop, anche Beyoncé non ha mai nascosto la sua simpatia per il partito democratico degli Stati Uniti. Tant'è vero che la musica di Beyoncé è stata recentemente utilizzata anche nel video ufficiale di lancio della campagna della probabile candidata democratica, Kamala Harris. La sua canzone del 2016, Freedom, è stata infatti inclusa nello spot di un minuto e 19 secondi diffuso nei giorni scorsi.

Ma la cantante è sempre stata vicina ai dem. Nel 2013, Beyoncé ha cantato l'inno nazionale all'inaugurazione del Presidente Barack Obama. Tre anni dopo, lei e suo marito Jay-Z si sono esibiti in un concerto pre-elettorale per Hillary Clinton a Cleveland. " Guardate quanto siamo andati avanti, da non avere voce a essere sull'orlo della storia — di nuovo, " disse Beyoncé all'epoca. " Ma dobbiamo votare ".

L'anno scorso, Harris e suo marito Doug Emhoff hanno partecipato al Renaissance World Tour di Beyoncé nel Maryland dopo aver ricevuto i biglietti dalla stessa artista. Il rapporto tra le due è solidissimo. Quando all'ex presidente Donald Ttrump, la cantante non ha mai fatto mistero dell'antipatia che nutre verso il tycoon, anche attraverso i testi delle sue canzoni