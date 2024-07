Bufera alle Olimpiadi: spunta la parodia dell'Ultima cena con le drag queen

Ascolta ora 00:00 00:00

Da celebrazione dello sport e dei suoi valori a festeggiamento del regime woke: questa la triste parabola della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024. Un evento più ideologico di Pechino 2008 - guidato dal Partito Comunista, per intenderci - che ha raggiunto il suo zenit con l'"Ultima cena" in versione drag queen. Un attacco ai valori cristiani alla luce del sole, con buona pace delle rivendicazioni Lgbtq: davanti alla macchina da presa una modella over size, un uomo dalla folta barba ma vestito da donna e persino un "puffo" dalla barba gialla. Il trionfo del trash, molto più vicino a un Gay Pride che a un'inaugurazione delle Olimpiadi.

La performance parigina ha attaccato frontalmente milioni di cristiani nel mondo, facendo a pezzi le radici dell'Occidente e più in generale quella laicità che impone il rispetto per ogni religione. Ovviamente gli organizzatori di questa discutibile messinscena sono stati attenti a non fare ironie sull'Islam, consapevoli che una rappresentazione arcobaleno di Maometto avrebbe avuto ripercussioni ben più profonde di qualche tweet di protesta, basti pensare a quanto accaduto a Charlie Hebdo per alcune vignette.

Definita “leggendaria” dalla televisione pubblica francese, a testimonianza dell’ideologia di fondo, la parodia dell’ "Ultima cena” ha scatenato veementi reazioni in rete. A dir poco tranchant la presa di posizione del vicepremier Matteo Salvini: “Aprire le Olimpiadi insultando miliardi di Cristiani nel mondo è stato davvero un pessimo inizio, cari francesi. Squallidi” . Sulla stessa lunghezza d'onda Mario Adinolfi, leader del Popolo della famiglia: "Olimpiadi 'inclusive' per tutti, con un solo nemico da offendere ripetutamente: i cristiani" .

Se Nicola Procaccini (FdI) sceglie una provocazione per biasimare quanto accaduto a Parigi - "Mi è piaciuta molto la cerimonia del Gay Pride.

"Ma perché Macron ha scelto di far infangare ai suoi amici transessuali l'Ultima Cena? Poteva far loro rappresentare qualche passaggio del Corano no? Se non altro avrebbe denotato un minimo di fegato. Invece così è uno schifo e basta. Almeno secondo la mia opinione"

Sapete quando è prevista quella delle Olimpiadi?" - il leghistaha invocato il ritiro della delegazione italiana: