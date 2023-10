Business Care International Award 2023, tutti gli italiani premiati a New York

Si è conclusa con un notevole successo la sesta edizione del Business Care International Award 2023, rassegna che prevede l'assegnazione di un premio alla " migliore italianità contemporanea " in diversi settori, impegnata sul territorio americano e, nello specifico, di New York. L'ideatore del premio è Massimo Veccia, presidente di Business Care Communications, che ogni anno organizza l'evento con premiazione nella prestigiosa cornice di New York. Quest'anno, la cerimonia è stata introdotta dal console generale italiano nella Grande Mela, Fabrizio Di Michele.

" Sono queste le realtà di assoluta qualità che amiamo ospitare qui in Consolato e che danno opportunità e lustro agli scambi di straordinari talenti fra Italia e gli USA. Il nostro proverbiale individualismo in queste situazioni ritrova un suo equilibrio e una forte condivisione di obiettivi ", ha detto Di Michele, sottolineando che alla base della scelta dei premiati, è stato fatto un importante lavoro di selezione " di eccellenze davvero importanti, che convergono su New York o sono basati a New York ". D'altronde, da sempre la città affacciata sulle coste dell'Atlantico ospita tanti italiani desiderosi di intraprendere l'avventura americana, di lavorare per contribuire alla crescita del Paese ma anche di trasmettere tutto il know-how italiano nei diversi settori.