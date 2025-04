Il mistero del calciatore morto cadendo dall'undicesimo piano

Il calciatore Aaron Boupendza era anche un'ambasciatore Unicef, qui in una foto tratta dal suo profilo Instagram

È giallo sulla morte di Aaron Boupendza, calciatore gabonese di 28 anni, che ha perso la vita in circostanze sospette, cadendo dall'undicesimo piano di un palazzo. ll calciatore, ex capocannoniere della Super Lig turca, vestiva la maglia dello Zhejiang FC, squadra di Serie A cinese.

La scoperta della morte

Il 28enne non si era presentato all'ultimo allenamento e non aveva avvisato il club. Lo staff della squadra cinese ha provato a mettersi in contatto con lui, senza successo così ha dato l'allarme. Al momento sarebbero tre le piste seguite dalla polizia. La prima, al momento la più accreditata, quella del suicidio. La seconda è invece quella della caduta accidentale.

La terza ipotesi prende in consideazione una probabile lite con il fratello che abitava nel suo stesso appartamento. Sulla vicenda sono in corso indagini da parte della polizia per ricostruire le ultime ore della vita del calciatore.

Chi era il calciatore

Aveva giocato soprattutto in Francia nelle squadre del Bordeaux, Pau, Ajaccio e in Portogallo nei Feirense, ma si era messo in luce nella squadra turca dell'l'Hatayspor mettendo a segno 22 gol in 36 partite e laureandosi capocannoniere nel campionato 2020/21.

In passato Boupendza era stato accostato all'Atalanta e al Sassuolo, ma aveva scelto di trasferirsi all'Al-Arabi prima e all'Al-Shabab poi.

Successivamente ha intrapreso un'esperienza negli Stati Uniti, a Cincinnati e successivamente Bucarest. L'ultima sua squadra è stata il club cinese Zhejiang con un contratto che lo legava fino al 2026. Con questa maglia aveva giocato 6 partite segnato 4 gol e 2 assist.