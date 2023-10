Cambio di stagione nell’armadio, come farlo senza stress

Due volte durante l'anno il cambio di stagione nell’armadio non è mai ritenuta un’attività piacevole da fare.

La situazione si complica quando si ha poco spazio in casa e nell’armadio e soprattutto quando si ha poco tempo a disposizione da dedicare ad esso. È un’operazione che serve per eliminare tutti quei vestiti o accessori che non utilizziamo più o che non ci stanno più bene perché troppo stretti o troppo larghi.

Il periodo ideale per farlo in vista della stagione più fredda è nel mese di ottobre. È necessario effettuare questa operazione per ottimizzare gli spazi che si hanno a disposizione e anche per capire cosa ci manca e che quindi risulta indispensabile o meno da acquistare evitando di fare acquisti non consapevoli o futili.

Ecco dei piccoli accorgimenti e consigli per affrontare al meglio e senza stress il cambio di stagione dell’armadio:

- scegliere il giorno giusto: evitate di dedicarvi a questa operazione durante la settimana quando si è già pieni di impegni o si dispone di poco tempo. La giornata ideale è il sabato che solitamente è il giorno perfetto in cui rallentare e dedicare a sé stessi e ciò che solitamente in settimana viene rimandato per far fronte ad altre priorità;

- svuotare l’armadio con cura: spesso si è tentati di dedicarsi ad ogni cassetto o scompartimento alla volta ma ciò non consentirebbe di gestire al meglio il tempo dedicato a questa attività. Per creare un nuovo ordine è necessario fare prima disordine svuotando tutti i cassetti e gli armadi e riponendoli sul letto in modo da avere tutto visibile e a portata di mano;

- effettuare un vero ed efficiente decluttering: per il cambio armadio adottate la buona e valida filosofia del decluttering che letteralmente significa ” eliminare oggetti non necessari” ossia sbarazzarci di ciò che è superfluo. Le domande da porsi sono: “mi serve davvero?”, “è ancora in buone condizioni?” “mi sta bene?”. Ciò che non serve non è detto che debba essere buttato ma può essere donato, scambiato o messo in vendita sui siti o app di usato che sono molto in voga;

- riporre i vestiti da indossare: i vestiti che si decide di tenere vanno lavati in modo da poterli indossare puliti e stirati prima di appenderli nell’armadio. Una volta puliti vanno riposti nell’armadio. Il modo in cui vengono risposti può contribuire ad ottenere maggiore spazio. Molti consigliano la disposizione in verticale di vestiti, giacche e camicie che oltre ad essere più visibili in questo modo è possibile ottenere più spazio nei cassetti. Può essere utile organizzare i vestiti secondo categorie e colori, in modo da non perdere troppo tempo quando dovete vestirvi e per avere un armadio ancora più organizzato;

- procurarsi delle scatole per gli indumenti della stagione passata: un modo salva spazio che consente anche di ottenere maggiore spazio è quello riporre gli indumenti della scorsa stagione in scatole colorate. L’Ideale sarebbe dividere le scatole per tipo di indumento ed etichettarle in modo che per il prossimo cambio di stagione sarà più facile reperire tutto. Molto utilizzate per il cambio di stagione sono le scatole di plastica che possono essere riposte anche sotto il letto. Ce ne sono anche quelle con le ruote che si riescono a spastare con estrema facilità.