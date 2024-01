Il Carnevale in Italia: ecco gli eventi da non perdere

Il Carnevale è una delle feste più divertenti di tutto l’anno.

Dalle origini pagane, sin dall’antichità in questi giorni ci si dedicava allo scherzo e al sovvertimento delle differenze sociali. Vestirsi in maschera nell’Antica Roma era un modo per non riconoscere il ricco dal povero e viceversa. Tutti in quei giorni di divertimento potevano partecipare ai rituali e ai banchetti che venivano organizzati. Questa festa inizia ogni anno il 17 gennaio ma il culmine lo si raggiunge nella settimana che va dal Giovedì Grasso al Martedì Grasso.

Quest’anno dall’8 al 13 febbraio 2024 in tutta Italia sono organizzati eventi dedicati al Carnevale caratterizzati da sfilate di carri allegorici, feste in costume che vedono la partecipazione numerosa sia dei piccoli che degli adulti. Ci sono località italiane che sono proprio famose per i festeggiamenti di questa festività. Scopriamo insieme quali sono i Carnevali più belli d’Italia e a quali sono gli eventi imperdibili quest’anno:

- Carnevale di Venezia: la città dal 27 gennaio al 13 febbraio 2024 diventa lo scenario suggestivo di un viaggio fantastico per celebrare Marco Polo in occasione dei 700 anni dalla sua morte. Il tema del viaggio sarà centrale in questa edizione e vedrà la partecipazione di tanti ospiti impegnati in spettacoli musicali e teatrali. Anche quest’anno ci sarà il tanto atteso Carnival Street Show. Immancabili saranno gli appuntamenti tradizionali con la Maschera più bella e la selezione delle 12 Marie;

- Carnevale di Ivrea: è l’occasione per questa città per commemorare un episodio storico che la vide protagonista ossia il riscatto dalla tirannide in epoca medievale. Questo Carnevale è famoso per la Battaglia delle Arance che si svolge in tre giornate nelle principali piazze della cittadina. Imperdibili sono le sfilate del corteo di figuranti, dei gruppi storici e della banda musicale che animano le strade principali;

- Carnevale di Cento: gemellato con quello brasiliano di Rio de Janeiro è uno dei Carnevali più suggestivi per i suoi carri allegorici in cartapesta. Durante questo periodo dell’anno il borgo diventa protagonista di tante iniziative letterarie, sportive ed enogastronomiche. Attese sono anche le sfilate di auto storiche;

- Carnevale di Viareggio: patrimonio culturale da circa 150 anni. Ogni anno sul Lungomare sfilano carri allegorici che si distinguono per dimensioni, originalità e spettacolarità. I maestri della cartapesta, la cui arte si tramanda da anni di generazione in generazione si impegnano duramente nel corso dei mesi precedenti a questa festività per progettare accuratamente e realizzare ogni anno carri sempre più esclusivi;

- Carnevale di Fano: conosciuto per il famigerato “Getto”, ossia l tradizionale lancio di dolci dai carri allegorici. Il programma di eventi di questa edizione si intitola “In viaggio col Vulón”, in onore della maschera tipica del Carnevale di Fano ideata nel 1951 dal pittore Rino Fucci. Durante i giorni di festa sarà presente anche la Musica Arabita che dal 1923 accompagna le sfilate suonando strumenti stravaganti come caffettiere, campanacci, ombrelli, tenaglie;

- Carnevale di Putignano: affonda le sue radici dalla prima metà del 900 quando i carri allegorici consistevano in sfilate di pupazzi creati con paglia e stracci. Il trionfo della cartapesta si raggiunse negli anni Cinquanta. Le sfilate di questi carri animano tutta la cittadina pugliese coinvolgendo tutti i visitatori con l’atmosfera di festa e divertimento che si crea ogni anno. Le novità dell’edizione di questo anno sono il villaggio delle Fiabe con una Casa di Marzapane e l’Albero delle Fiabe, tutte opere rigorosamente in cartapesta e il Circo delle Fiabe;

- Carnevale di Massafra: l’edizione di questo anno celebra la figura della donna, rappresentata da Wonder Woman, personaggio dei fumetti che dagli anni Quaranta è un’icona di bellezza e forza. Uno degli appuntamenti imperdibili di ogni edizione è il Palo della Cuccagna, ispirato al gioco dell’albero della cuccagna costituito da un palo di legno fisso al suolo e alto più di dieci metri, dal diametro di venti centimetri. È unto di grasso con in cima una ruota, posta orizzontalmente, che sostiene dei premi. L’obiettivo dei partecipanti al gioco è arrampicarsi al palo per riuscire ad arrivare in vetta per conquistare i premi.