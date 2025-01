Chi sono gli uomini più ricchi del mondo: la classifica dei paperoni redatta da Forbes

Elon Musk

E anche quest'anno Forbes pubblica la classifica degli uomini più ricchi del mondo. Un'impresa non facile, dato che si devono calcolare tutti i beni e i patrimoni dei "paperoni" più o meno noti. Si tratta però di un lavoro che la celebre rivista svolge da tempo, e anche per il 2025 è arrivata la lista tanto attesa. Come vedremo, i cambiamenti sono stati pochi. Tuttavia, rispetto al 2024, c'è qualche novità.

Sul podio, ancora una volta, troviamo il trio Musk, Bezos e Zuckerberg, che sembrano destinati a dominare la classifica ancora a lungo. In testa, insieme a loro, ci sono parecchi imprenditori americani. Poi un francese. Per quanto riguarda l'Italia, bisogna scendere un po', fino alla trentasettesima posizione, dove troviamo Giovanni Ferrero. Ma andiamo per gradi.

Elon Musk. Al primo posto c'è ancora lui, l'imprenditore sudafricano con cittadinanza canadese e naturalizzato statunitense Elon Musk. Musk è noto per essere il fondatore della compagnia aerospaziale SpaceX e di The Boring Company, oltre che cofondatore di Neuralink e OpenAI. Non solo, è anche amministratore delegato di Tesla, e proprietario e presidente di Twitter, ribattezzata "X". Il suo patrimonio non ha fatto altro che crescere negli ultimi anni, arrivando a superare i 400 miliardi di dollari; Jeff Bezos. L'imprenditore e ingegnere statunitense ha attualmente un patrimonio di 233,1 miliardi di dollari. Bezos è il fondatore, proprietario e presidente del gruppo Amazon, un'azienda che non ha bisogno di presentazioni in quanto leader dell'e-commerce in tutto il mondo. Bezos possiede anche il Washington Post e dell'azienda aerospaziale Blue Origin; Mark Zuckerberg. Al terzo posto troviamo il "padre" di Facebook, con un patrimonio di 212,8 miliardi di dollari. Nel 2021 la società è stata ribattezzata Meta. Larry Ellison. Al quarto posto c'è un altro imprenditore statunitense, Larry Ellison, con un patrimonio di 196,3 miliardi di dollari. L'informatico statunitense è cofondatore e CTO della Oracle Corporation, leader nella produzione di software; Bernard Arnault. A metà top ten troviamo il francese Bernard Arnault, considerato l'uomo più ricco di tutta la Francia con il suo patrimonio di 168,3 miliardi di dollari. A fare la sua fortuna è stata la società LVMH, multinazionale famosa nel mondo della moda e del lusso; Larry Page. Con 158,1 miliardi di dollari di patrimonio, Page, altro statunitense, si aggiudica il sesto posto. Insieme a Sergey Brin, Page diede vita a Google, un altro colosso di livello mondiale. Ad oggi controlla Alphabet, la società che regola Google; Sergey Brin. Subito dopo il collega Page, troviamo Brin, con un patrimonio di 151 miliardi di dollari. L'imprenditore russo naturalizzato statunitense è co-fondatore di Google; Warren Buffett. All'ottavo posto troviamo "l'oracolo di Omaha", famoso per i suoi investimenti vincenti. L'imprenditore ed economista statunitense ha un patrimonio di 138 miliardi di dollari. Si tratta di un vero e proprio mago del mondo della finanza; Steve Ballmer. L'ex amministratore delegato di Microsoft ricopre il nono posto con un patrimonio di 123,8 miliardi di dollari. L'imprenditore e informatico statunitense ha ricoperto il prestigioso incarico di Ad di Microsoft dal 2008 al 2014. Ad oggi è anche proprietario della squadra NBA Los Angeles Clippers; Jensen Huang. A chiudere la top ten è l'imprenditore e ingegnere elettrico statunitense di origine taiwanese Jen-Hsun Huang, meglio conosciuto come Jensen Huang. Il suo patrimonio è di 1118,6 miliardi di dollari. Huang è co-fondatore, presidente e CEO della società di processori grafici NVIDIA.

Per quanto riguarda gli italiani bisogna scendere un po' nella classifica degli uomini più ricchi del mondo.

si trova infatti al trentasettesimo posto con un patrimonio di 41 miliardi di dollari., con un patrimonio di 25,7 miliardi, ottiene invece il settantacinquesimo posto.