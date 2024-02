La Cina si prepara al gala della Festa di Primavera

Con l’approssimarsi della Festa di Primavera, in Cina fervono i preparativi per il gala che anticipa la cerimonia per l’inizio di ciò che nel calendario della Repubblica popolare è segnato come l’Anno del Drago. Durante la conferenza stampa di China Media Group il 1 febbraio sono stati presentati il design della sede principale e delle quattro sedi locali in cui si svolgeranno le performance, oltre al promo animato intitolato “Assistere al gala per accogliere l’anno di Loong”.

Jiang Wenbo, membro del comitato editoriale di CMG, ha dichiarato che gli eventi saranno trasmessi in formato Uhd (Ultra high definition) per soddisfare tutte le esigenze dell'audience televisiva, dai grandi schermi pubblici agli smartphone. Uno sforzo che riflette la ricerca costante dell’innovazione da parte di China Media Group, secondo lo slogan ufficiale “idee + arte + tecnologia”, con cui si appresta a preparare per i cinesi in tutto il mondo, e non solo, un “banchetto per la vigilia” ricco di bellezza e hi tech. I canali in inglese, spagnolo, francese, arabo, russo e le piattaforme dei nuovi media in 68 lingue di Cgtn collaboreranno con oltre 1.500 emittenti di 200 Paesi per trasmette in diretta questa serata di gala. L'evento, noto come “Chunwan”, in Cina è seguito da oltre un miliardo di persone ed è percepito come un momento di unione per le famiglie e di rafforzamento dei sentimenti di unità. Le celebrazioni sono solitamente caratterizzate da esibizioni musicali, teatrali e di danza.

Lo scorso dicembre, China Media Group ha svelato anche il logo e la mascotte della serata. Il primo è il carattere cinese che significa “drago in volo”, che nel corso della storia si è evoluto dall'essere un totem di buon auspicio fino a rappresentare il simbolo spirituale e culturale della nazione. È stato disegnato con tonalità metalliche che ricordano un chip, fondendo quindi l’antica scrittura cinese con la più moderna tecnologia, collegando passato, presente e futuro. La mascotte, invece, si chiama “Loong Chenchen” ed è un drago il cui design è stato creato prendendo ispirazione da manufatti provenienti da epoche diverse nella lunga storia del Paese. Un’opera stratificata, dunque, e portatrice di un ricco patrimonio che CMG ha voluto onorare attribuendo alla mascotte i significati di pace e felicità. È la commistione tra arte e retaggi culturali più adatta a rappresentare l'essenza delle celebrazioni del capodanno lunare.