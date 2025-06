"Colazione da Tiffany", la famosa casa di 420 mq in è vendita: ecco quale è il suo valore

The Corcoran Group

Alcune abitazioni sono semplici case, altre diventano vere e proprie icone. È il caso dell'appartamento che ha fatto da sfondo a uno dei film più amati degli anni ’60: Colazione da Tiffany. Con i suoi occhiali da sole, l’eleganza senza tempo e un’aura di sogno, Audrey Hepburn, nei panni della sofisticata Holly Golightly, ha segnato l’immaginario collettivo. Ora, per la prima volta dopo molti anni, la celebre residenza nel cuore di New York è stata messa sul mercato.

La casa

Anche se le riprese interne del film furono realizzate negli studi di Hollywood, l’edificio è comunque diventato una delle residenze più riconoscibili di New York. Ogni anno, migliaia di appassionati della pellicola sognano di vivere lì, immaginandosi nei panni della protagonista. Situata lungo una tranquilla strada alberata tra Lexington Avenue e la Terza, questa elegante townhouse si sviluppa su quattro livelli, è dotata di ascensore privato, un seminterrato finemente ristrutturato e vanta circa 420 metri quadrati di spazi interni progettati con grande attenzione ai dettagli.

Il living colpisce per il suo mix di eleganza classica e dettagli ricercati: caminetti originali, travi a vista sul soffitto e pregiati inserti in legno contribuiscono a creare un ambiente sofisticato. Il pavimento in rovere bianco posato a spina di pesce, con bordatura in ebano, aggiunge un ulteriore tocco di stile. L’illuminazione alterna lampadari d’epoca a moderne creazioni firmate dalla maison “Porta Romana”, regalando una luce calda e avvolgente. Il soggiorno è impreziosito da un raro soffitto rifinito in foglia d’argento brunita, mentre un antico specchio artigianale cela abilmente un televisore, unendo tecnologia e tradizione in modo discreto ed elegante.

La cucina

Progettata per soddisfare anche i cuochi più esigenti, con dotazioni degne di uno chef stellato. I piani di lavoro in marmo ospitano un piano cottura a sei fuochi con una potente cappa aspirante, mentre il frigorifero, la lavastoviglie e i mobili realizzati su misura uniscono funzionalità e design. Al centro dell’ambiente, un’isola con sedute integrate crea uno spazio conviviale, impreziosito da eleganti piastrelle paraschizzi in marmo italiano, che aggiungono un tocco di raffinatezza mediterranea.

Le camere da letto

Al quarto piano si trovano due raffinate camere da letto, entrambe dotate di bagno en suite. Uno dei bagni si distingue per l’eleganza dei materiali: marmo di Thassos abbinato a un esclusivo mosaico in vetro gioiello con inserti di Labradorite e Alabastro, che conferiscono luce e preziosità all’ambiente.

Il secondo bagno è altrettanto curato nei dettagli, con un doppio lavabo in marmo di Carrara, piastrelle di Thassos a rivestire il pavimento, e sanitari di alta gamma firmati Kallista e Waterworks. A completare il comfort e la sensazione di ampiezza, soffitti alti fino a 2,7 metri, che danno respiro agli spazi di questo piano.

La suite padronale

L’intero terzo piano è dedicato alla sontuosa suite padronale, concepita come un rifugio di lusso e comfort assoluto. Al centro della stanza troneggia un letto king-size affacciato su un elegante camino a gas, creando un’atmosfera intima e accogliente. La camera è completata da un guardaroba su misura, uno spogliatoio personalizzato e un mobile per il trucco perfettamente integrato.

Il bagno privato è un vero gioiello di design: rivestito in pregiato marmo Calacatta Gold con delicato motivo damascato, dispone di una spaziosa cabina doccia, una vasca da bagno con rivestimento esterno in nichel lucido e finiture di altissimo livello. A rendere ancora più esclusiva la suite, pareti decorate con carta da parati effetto legno e una splendida terrazza privata di 23 metri quadrati, ideale per rilassarsi all’aria aperta.

La zona studio

Il quarto piano ospita un’accogliente zona studio, perfetta come spazio di lavoro o ambiente riservato al relax. Qui si trovano un angolo bar, una cantinetta per i vini, arredi su misura e un bagno di servizio ben rifinito. L’ambiente si apre su una terrazza di 11 metri quadrati, affacciata sulla pittoresca 71esima Strada, regalando una vista suggestiva. Sul retro, un balcone in stile Giulietta aggiunge un tocco di fascino romantico e senza tempo.

All’esterno dell’abitazione principale è stata realizzata una dépendance indipendente, con ingresso separato, ideale come guest house o spazio aggiuntivo per la famiglia. Questa seconda residenza ha un carattere più rustico e accogliente, grazie ai mattoni a vista, alle librerie incassate e a un intimo studio che si affianca a un’ampia camera da letto.

Quanto costa

“ La storia non si può acquistare, ma al numero 169 di East 71st è quasi possibile ”, si legge nel suggestivo annuncio pubblicato dall’agenzia immobiliare Corcoran. L’iconica abitazione è stata sottoposta a un imponente restauro durato tre anni, realizzato senza compromessi sul budget. Oggi è sul mercato per 15 milioni di dollari, circa 13 milioni di euro.

Nonostante l’intervento moderno, la casa ha voluto rendere omaggio al celebre film del 1961 conservando un tocco simbolico: la porta d’ingresso è dipinta nel celebre blu Tiffany, un richiamo diretto a Colazione da Tiffany.