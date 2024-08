"Colonscopia e ramen a vita". Ecco gli insoliti premi per il doppio oro Carlos Yulo

Ascolta ora 00:00 00:00

Le Filippine sono in festa, impazzite per il doppio Oro alle Olimpiadi del ginnasta Carlos Yulo, vincitore sia nel corpo libero che nel volteggio. Si tratta di due medaglie storiche celebrate con un evento colossale nel Paese.

Un eroe nazionale

Il Paese si sta preparando al suo rientro con una gigantesca festa e premi davvero unici, in tutti i sensi, oltre ad una bella quantità di soldi. Si parla di 10 milioni di pesos, circa 160 milioni di euro, che arriveranno dal Governo e altri 6 milioni di pesos, 95 mila euro circa, dalla Camera dei rappresentanti. Ma non è certo finita qui.

Gli insoliti regali

Oltre a questa montagna di denaro, le aziende del paese stanno facendo a gara per omaggiare l'atleta. Ad attenderlo ci sarà un appartamento già ammobiliato con tre camere da letto a Taguig City dal valore di 380mila euro. Un buono per acquistare i mobili e la cucina, in caso non ami l'arredamento dell'apparamento, l'ultimo modello di IPhone, pasti gratis a vita in decine di ristoranti e una fornitura gratuita di Ramen (piatto tipico a base di spaghetti o tagliatelle all'uovo serviti con brodo di carne o di pesce). Inoltre, dal giorno del suo 45° compleanno colonscopia e gastroscopia gratuite a vita. Ma non finisce qui, consulenze ingegneristiche gratuite, custodie per telefoni, biscotti a vita da un'azienda dolciaria e per chiudere in bellezza un set di fari fendinebbia, che fanno sempre comodo.

Le parole del presidente