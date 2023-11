Sesso per pagare tasse e bollette: così gli studenti inglesi sono diventati "schiavi"

Il dato è sorprendente, ma per fortuna non riguarda l'Italia, anche se sappiamo bene che potremmo non essere immuni e la crisi del costo degli alloggi è un campanello d'allarme da non sottovalutare. Lo studio si riferisce alla Gran Bretagna, dove una ricerca ha rivelato che ben 56mila studenti universitari sono costretti a prostituirsi per poter pagare tasse e bollette.

Il perché di questa deriva

Tanti sono i motivi che hanno spinto un numero così elevato di studenti a compiere una scelta sicuramente non semplice come quella di vendere il proprio corpo. Primo tra tutti il costo della vita, legato a doppio filo ai tagli che sono stati fatti ai prestiti di mantenimento. Questo significa che in media ogni studente ha a disposizione non più di 600 sterline, per vivere, studiare, pagare tasse e bollette. Troppo poche per riuscire a fare tutto e così l'alternativa per arrotondare, non è quella di fare piccoli lavoretti, piuttosto scegliere la via, sicuramente più breve anche se ad un costo molto alto, di prostituirsi.

I ricercatori sono andati anche oltre, spiegando che, in base ai dati, il numero è destinato ad aumentare a meno che non ci sia un importante intervento del governo che possa supportare quelli che, come succede in molte altre famiglie, non ce la fanno ad arrivare a fine mese.

Come si è svolta l'indagine

Commissionata dall'organizzazione Save the Student, è stata condotta su un campione di 1.786 studenti e mostra come il 3% di questi si sia prostituito per guadagnare i soldi necessari agli studi. Un ulteriore 6% ha dichiarato che lo farebbe sicuramente in caso di emergenza economica. I dati, divisi anche per varie zone, raccontano come nel West Midlands, ci sia il più alto tasso di prostituzione, pari al 5% con un ulteriore 5%, sempre della stessa zona, che lo farebbe comunque in caso di emergenza.

Nell'East Midlands, la percentuale scende al 2%, ma sale alla cifra record del 9% di quelli che hanno ammesso di non farsi troppi problemi a farlo in caso di necessità. Nel complesso si è notato che è soprattutto nel nord dell'Inghilterra c'è la maggiore concentrazione di questa problematica fatta esclusivamente a scopo di mantenersi agli studi.

Le rivelazioni

Nel campione di studenti presi ad esempio sono risultati anche altri tipi azioni. Molti ragazzi hanno ammesso di vendere foto e video espliciti online per poter pagare l'affitto che si aggira ad una media di 2.000 sterline al mese. " Ogni volta che prendo il telefono per fare questi video, provo un senso di disgusto - ha dichiarato un giovane studente intervistati - ma dall'altra parte i soldi che guadagno mi servono e mi permettono di vivere e mangiare meglio. Solo in un anno ho guadagnato 25mila sterline, che è molto di più dello stipendio di uno dei miei professori ".

Una società problematica

L'analisi che ha rivelato dati impensabili è stata anche commentata da alcuni esperti come Jenny Smith, Policy Manager di Student Minds: “ Sappiamo che ci sono diverse ragioni per cui gli studenti entrano nel lavoro sessuale. Ciò che è importante per noi è che non siano stigmatizzati per questo comportamento o dissuasi dal cercare aiuto e sostegno laddove potrebbero averne bisogno. Per noi questo è un sintomo della crisi del costo della vita e siamo preoccupati che ci siano alcuni studenti che partecipano a questa crisi e che non sentono di avere scelta ".

L'aiuto dello stato