Follia woke della Florida University: "Cristiani oppressori"

L'Università della Florida è sempre più "woke". L'ateneo, infatti, ha adottato una serie di programmi al fine di diffondere i nuovi dogmi del politicamente corretto - " diversità, equità e inclusione " - e nei quali viene insegnata la controversa teoria critica della razza e i cristiani vengono etichettati come " oppressori " e " privilegiati ". Come scrive Christopher F. Rufo sul City Journal, un programma rappresentativo è il "Social Justice Ally Training", ospitato dal direttore di Student Equity & Inclusion Sierra Turner e dal Center for Leadership & Social Change. Si insegna agli studenti dell'università che le società occidentali bianche e patriarcali hanno creato " razzismo, classismo, oppressione religiosa, sessismo, oppressione di genere,e xenofobia". I docenti di questo corso sostengono che, negli Stati Uniti, i "bianchi" sono il gruppo razziale responsabile della " subordinazione sistematica di gruppi razziali mirati che hanno relativamente poco potere ". I bianchi sono anche colpevoli di " razzismo culturale ", o della creazione e del mantenimento di strutture sociali che " attribuiscono apertamente e segretamente la normalità ai bianchi e alla whiteness ". Pertanto, secondo questa visione, nessun altro gruppo può essere razzista: il " razzismo istituzionale " può solo " creare vantaggi e benefici per i bianchi ".

"Cristiani oppressori"

Anche i cristiani, così come i bianchi, finiscono nel mirino dei giacobini della correttezza politica e vengono rappresentati come una classe di oppressori (si tace, curiosamente, sugli islamici). Secondo questo indottrinamento coatto promosso dalla Florida University, i cristiani sono responabili di aver creato un'egemonia che " normalizza i valori cristiani come intrinseci a un'identità esplicitamente americana ", e hanno istituito un regime di " oppressione religiosa " nonché la " subordinazione sistematica delle religioni minoritarie ". Di conseguenza, i cristiani devono espiare il loro " privilegio cristiano ", a causa, ad esempio, del loro " odio e pregiudizio nei confronti dell'Islam e dei musulmani ". La Florida University "dimentica" di citare un dato essenziale: secondo la World Watch List 2023 di Open Doors, infatti, sono 360 milioni i cristiani perseguitati nel mondo. Nell'ultimo anno, 5.621 fedeli sono stati uccisi, l'89% dei quali in Nigeria. Anche loro sono responsabili di essere degli oppressori o, forse, quella di questi corsi "woke" è soltanto una propaganda. di parte e di basso livello, soprattutto per un'università?

DeSantis contro i corsi "woke"