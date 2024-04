Il dj set disastroso di Grimes a Coachella. L'ex compagna di Elon Musk ammette di non saper mixare

Per un dj ammettere di non saper mixare è un po' come un macellaio vegano. Impossibile sia vero, proprio perché è insito nella professione saperlo fare e la fama che ne deriva è dettata proprio da questo tipo di abilità. È pur vero che da qualche decennio sono pochi i DJ nel vero senso della parola, che sanno mandare a tempo i dischi e mixarli, per il resto si tratta di personaggi, più o meno famosi, che chiedono aiuto alla tecnologia per poter "far girare i dischi".

Ovviamente questa modalità non è apprezzata dalla grande schiera dei dj puri che passano le ore sui piatti, mostrano il loro talento da veri artisti. Questo è un grande dibattito che si è ulteriormente acceso dalla disastrosa performace di Grimes al Coachella, il festival più famoso al mondo. A nulla quindi è servita la "notorietà" del suo ex marito e padre dei suoi figli, nè tantomeno la sua avvenenza.

La dj programmata allo Sahara stage per un classico slot festivaliero della durata di 50 minuti, si è trovata, a metà scaletta, costretta a far ripartire più volte il brano Music 4 Machines e a scusarsi numerose volte per la riproduzione di brani a velocità differenti, creando quello che in gergo si chiama "effetto frullato". “ Sto avendo dei seri problemi tecnici - ha spiegato alla folla - non giudicatemi per non saper fare i conti ” riferendosi sempre alle difficoltà di contare le battute per poter ottenere, tra un disco e l'altro la stessa sonorità. “ Il resto del set non sarà missato ma pur sempre divertente ”, ha tentato infine di rimediare, senza tuttavia ottenere il risultato sperato.

L'evento streaming che ha scatenato il putiferio

La performance oltre per chi era presente a Coachella è stata trasmessa live streaming, e i milioni di utenti collegati si sono rivoltati davanti ad una ammissione del genere. Il "frullato" creato da Gremes non è in realtà creato a problemi tecnici, ma alla sua incapacità (dovuta a non essere realmente una dj) di poterli risolvere. Praticamente se al suo posto si fosse mandata una registrazione sarebbe stato lo stesso. Ma un conto è farlo ad una festa di compleanno, un conto a Coachella uno dei festival più importanti al mondo.

L'amara riflessione dei dj veri

Questo ennesimo episodio ha mostrato come chiunque può spacciarsi da dj senza esserlo, starlette, ex gieffini e totali sconosciuti in cerca di fama, togliendo professionalità a questo mestiere meraviglioso e carico di energia. Altra storia è farlo utilizzando tutti gli strumenti che la tecnologia mette a disposione.

La carriera di Grimes

Più che per la sua musica, l'artista canadese è nota soprattutto come compagna di Musk. All'attivo ha cinque album l'ultimo nel 2020 con Miss Anthropocene. Lo scorso anno ha pubblicato tre nuovi singoli, tra cui Welcome to the Opera con Anyma, I Wanna Be Software con Illangelo e Nothing Lasts Forever con Sevdaliza.

Alla luce di questa performance ci si chiede ironicamente come siano stati realizzati.