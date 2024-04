Cosa è il Coachella, il festival più atteso dell'anno, dove ci sarà anche Fedez

Prende il nome dall’omonima Valley in California, proprio come il Festival di Sanremo lo prende dalla cittadina ligure che lo ospita. E proprio per comprendere di cosa si tratta è giusto fare un paragone con il "nostrato" festival che blocca letteralmente ogni anno l'Italia. Il Festival di Coachella, o semplicemente Coachella, che si svolge sempre nei due fine settimana centrali di aprile che quest’anno cadono dal 12 al 14 e dal 19 al 21, è una sorta di super Sanremo di dimensioni gigantesche, che attira non soltanto migliaia di persone da tutto il mondo, ma è il luogo preferito dalle star americane e mondiali, che proprio lì sfoggiano look incredibili e postano video e foto che diventano virali. Insomma se non si è presenti al festival è quasi non si fosse famosi.

Quest'anno c'è anche Fedez

Nel suo moto perpetuo di viaggio che sembra averlo rapito in questo periodo, non appena tornato da Miami dove si trovava insieme ai figli, Fedez protagonista di un'attesissima intervista a Belve dove ha in qualche modo confermato la separazione da Chiara Ferragni, è ripartito per la California, e nel weekend andrà, pare insieme ad altri amici, al Coachella in veste di ospite. Anche Chiara Ferragni era un habituè di questo evento e si racconta che una delle prime volte i due si siano incontrati proprio nel polveroso luogo. Nostalgia canaglia? Non proprio, in questo momento il rapper è molto concentrato sulla carriera e Coachella è il posto perfetto per fare incontri importanti anche di lavoro.

Di cosa si tratta

Ma che cosa è questo posto magico che riempie una volta all'anno l'intera valle di Coachella? Si potrebbe definire una mega festa piena di colore, incontri gente e tende berbere piene di ogni confort dove dormire (se si è molto ricchi), ma anche di zone camping dove piantare da una semplice canadese ad un modernissimo Camper; il tutto per ascoltare le decine di concerti con le rock band più famose al mondo ma anche i più importanti dj set.

Coachella, sorge su un’enorme spianata desertica – di oltre 600 acri, circa 2.400 kilometri quadrati – sui campi dell’Empire Polo Club di Indio, a circa 127 miglia (204 kilometri) a est di Los Angeles, in California, nella valle appunto di Coachella, nome spagnolo derivante dal serpente simbolo di Città del Messico. Sul posto anche aree cibo, bar, aree ristoro con Wi-Fi, negozi e da quest’anno anche saloni di bellezza per capelli, trucco, massaggi e saune per essere sempre "perfetti".

Chi suonerà

Con il Coachella si dà inizio alla stagione mondiale dei concerti all’aperto di cui si può avere un piccolo assaggio. Quest'anno ad esempio ci sarà Lana Del Rey, che sarà la prima ad esibirsi. Sabato salirà sul palco il rapper americano che negli ultimi anni si è ritagliato un posto tra i grandi del genere: Tyler The Creator. Domenica, si chiuderà lo spettacolo con Doja Cat, uno delle più artiste più interessanti del momento, diventata famosa anche grazie al grandissimo successo avuto su TikTok. Inoltre ci sarà la grande reunion dei No Doubt, visti per l'ultima volta insieme nel 2015.

Questi saranno solo alcuni dei nomi in cartelloni a cui se ne aggiungeranno decine di altri, come successo con il concerto di Harry Styles dello scorso anno in cui salirono Shania Twain e Lizzo, o come quello di Doja Cat che nel 2022 salì sul palco a sorpresa insieme a Kendrick Lamar e come dimenticare, sempre nel 2022, la performance dei nostri Maneskin.

Infatti oltre al Coachella Stage, il palco principale dove si esibiscono i cosiddetti “headliners”, ci sono altre aree dove suonano e cantano tanti altri artisti e dove il pubblico può ascoltare e ballare ogni genere musicale.