Eva Evans è morta improvvisamente. Sconosciute le cause del decesso della tiktoker

Una scomparsa dolorosa quella della giovane influencer Eva Evans, che ha lasciato sgomento il mondo dei social, dove era molto nota soprattutto come tiktoker. 29 anni appena, a dare domenica l'annuncia della morte, la sorella Lila Joy con un post condiviso su Instagram. " La mia famiglia ha ricevuto la notizia che la nostra dolce, favolosa, creativa, premurosa ed esilarante Eva, la mia bellissima sorella, è morta ".

La morte improvvisa

La famiglia ha preferito non comunicare le cause del prematuro decesso. Al contrario sono migliaia i messaggi da parte dei suoi seguci - oltre 300mila solo su Tik Tok - che hanno lasciato messaggi di cordoglio e vicinanza. L'influencer era nata a Manhattan e cresciuta tra Brooklyn e i Caraibi, grande amante dei viaggi, i social erano la sua grande passione che l'aveva portata anche a collaborare con noti marchi come Nike e Gucci oltre a lavorare con molte celebrity.

Era stata anche la protagonista della serie Club Rat dispobibile su PrimeVideo Usa, una serie che racconta la storia di una influencer in cerca dell'amore a New York. Da quello che si apprende dalla stampa emericana, la ragazza era in buona salute e non aveva manifestato, o almeno non pubblicamente, problemi legati all'uso di droghe o alcol . La sua morte improvvisa ha sconvolto tutta la sua famiglia, come ha confidato la sorella minore sui social: " Dopo 24 ore, mi trovo ancora in un ciclo costante di negazione e accettazione, quindi so quanto sarà difficile elaborare questa notizia ".

Una commemorazione

I familiari profondamente commossi dal grande affetto manifestato dai fan della tiktoker, hanno organizzato una commemorazione per lei: " Terremo una celebrazione martedì 23 aprile. Vorremmo estendere l'invito a tutti coloro che hanno amato Eva, la vostra presenza sarebbe molto importante per lei e per noi - ha scritto sui social -.

Seguirà un incontro più intimo per i familiari stretti e gli amici più stretti di Eva e vi contatteremo individualmente per i dettagli

".