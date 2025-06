Festa alla corte di Svezia: battezzata la principessa Ines

Il battesimo della principessa Ines di Svezia

I principi Carl Philip e Sofia di Svezia hanno scelto una data speciale per celebrare il battesimo della loro terzogenita, Ines, nata lo scorso 7 febbraio: il giorno del loro decimo anniversario di matrimonio. Un doppio evento dal forte valore simbolico, che unisce famiglia e tradizione.

L'annuncio social

A celebrare pubblicamente la ricorrenza sono stati gli stessi principi Carl Philip e Sofia, attraverso il loro account Instagram ufficiale, Prinsparet. In un breve reel, accompagnato da immagini del giorno delle nozze, hanno condiviso un messaggio carico di emozione: " Siamo profondamente grati per la gioia e il calore di quel giorno, che ci accompagnano da dieci anni. Ora abbiamo quattro meravigliosi figli, e domani battezzeremo la nostra piccola Ines ", si legge nella caption.

Alla cerimonia, che si è svolta nella Cappella del Palazzo di Drottningholm a Stoccolma, erano presenti anche gli altri tre figli della coppia reale: Alexander (9 anni), Gabriel (7) e Julian (4). La piccola Ines di Svezia, il cui nome completo è Ines Marie Lilian Silvia, ha indossato per l’occasione un abito battesimale ricco di storia. Il vestitino, infatti, è stato utilizzato per la prima volta nel 1906 dal principe Gustaf Adolf, duca di Västerbotten, ed è da allora parte della tradizione della famiglia reale svedese.

Le madrine

Tra le madrine della principessa Ines figura anche la giovane principessa Estelle di Svezia, primogenita della principessa ereditaria Victoria e di Daniel Westling. Tredicenne e seconda in linea di successione al trono dopo la madre, Estelle ha ricoperto per la prima volta questo ruolo ufficiale, segnando un momento significativo nel suo percorso all'interno della famiglia reale, reso possibile solo ora per ragioni legate all’età.

Una scelta che ha il sapore di un simbolico passaggio di testimone: tra i padrini di battesimo della principessa Estelle, il 22 maggio 2012, c’era infatti proprio lo zio Carl Philip. Insieme a lui, anche altre figure reali di spicco oggi salite al trono, come re Willem-Alexander dei Paesi Bassi e la regina Mary di Danimarca — allora ancora eredi — oltre al principe Haakon Magnus di Norvegia. Un legame tra generazioni che si rinnova nel segno della tradizione.

Gli altri invitati

Accanto alla principessa Estelle, tra i padrini e le madrine scelti per il battesimo della piccola Ines figurano anche persone molto vicine alla famiglia reale. Frederik von der Esch, amico di lunga data e figlioccio della regina Silvia; Claes Kockum, compagno di scuola di Carl Philip ai tempi del collegio Lundsberg, insieme alla moglie Sandrine; e Tiara Larsson, figlioccia della principessa Sofia e figlia di Cajsa Larsson, amica d’infanzia della principessa. Una cerchia ristretta e affettuosa, a testimonianza dei legami personali che accompagnano le cerimonie più solenni della Casa Reale.

Al termine della cerimonia, la famiglia reale e gli ospiti si sono ritrovati per un pranzo privato,

momento conviviale che ha concluso una giornata carica di emozione e significato. Un’occasione intima per celebrare non solo il battesimo della piccola Ines, ma anche i dieci anni di matrimonio dei principi Carl Philip e Sofia.