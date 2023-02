Fa cadere e distrugge la scultura da 40mila euro: turista nei guai

Un’opera di Jeff Koons è andata in frantumi dopo che una collezionista l’ha toccata. La scultura in vetro blu brillante, del valore di oltre 40mila euro, faceva parte della famosa serie 'balloon dog' che ha contribuito a creare la reputazione internazionale del noto artista. Il fatto è avvenuto in Florida, durante un'anteprima privata all'Art Wynwood di Miami. Alcune persone presenti, per la maggior parte collezionisti, quando hanno visto l’opera frantumarsi al suolo hanno subito pensato a una performance artistica o a un’idea pubblicitaria, ma purtroppo così non è stato.

Cosa è successo

L'artista Stephen Gamson, che si trovava nella sala proprio al momento del grave incidente, ha raccontato al canale Fox News di Miami: "Ho visto che questa donna era lì e picchiettava sulla scultura, che è caduta e si è rotta in mille pezzi" . Gamson ha poi affermato di aver pensato che la donna stesse toccando l'opera d'arte, che si trovava posta su un piedistallo in acrilico con il nome di Jeff Koons, per verificare se fosse davvero un palloncino. Un testimone ha anche ripreso la scena mentre i dipendenti della galleria spazzavano via le schegge di vetro sparpagliate a terra. Nel video si sente qualcuno commentare l’accaduto: "Non posso credere che qualcuno possa averlo rovesciato" .

Chi pagherà i danni

Intanto Bénédicte Caluch, consulente artistico di Bel-Air Fine Art, che ha sponsorizzato l'opera di Jeff Koons, ha fatto sapere al quotidiano americano Miami Herald che la collezionista non voleva assolutamente distruggere l'opera e che comunque sarà l'assicurazione a coprire i danni. Jeff Koons, che non era presente al momento del fatto, è un artista statunitense di 68 anni noto per le sue opere di gusto kitsch, che illustrano in modo ironico l'american way of life e la sua tendenza al consumismo. Inoltre, è anche considerato un'icona dello stile neo-pop e riconosciuto fra gli artisti più ricchi del mondo.

Il pittore e scultore è solito trarre ispirazione per le sue opere d'arte da oggetti di uso quotidiano e alcune di queste sono state vendute all'asta per più di 90 milioni di dollari. Oltre a essere un artista mediatico e molto controverso, è anche uno dei più quotati al mondo. Basti pensare che il suo coniglio in acciaio inossidabile, che nel 1986 aveva un valore di 2.500 dollari, nel 2019 è stato comprato da sceicchi del Qatar per ben 91 milioni. Nella serie ‘balloon dog’ vengono rappresentati cani similgonfiabili di varie grandezze, che vanno da meno di trenta centimetri a oltre i tre metri di altezza e sono tutti colorati con tinte vivaci e brillanti.