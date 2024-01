Giorni della Merla, curiosità e tradizioni dei giorni più freddi dell’inverno

I giorni più freddi dell’inverno si chiamano “giorni della merla” e sono il 29, 30 e 31 gennaio.

È questo il periodo dell’anno caratterizzato da gelo, neve e temperature molto rigide. Secondo le vecchie credenze se in questi giorni le temperature sono molto fredde, la primavera sarà mite. Al contrario se gli ultimi giorni di gennaio sono miti, la primavera si farà attendere.

Questi determinati giorni vengono chiamati così perché si fa riferimento ad un’antica leggenda popolare che ha come protagonista una merla. Secondo la leggenda i merli un tempo erano bianchi. Negli ultimi tre giorni di gennaio una merla con i suoi pulcini si rifugiò in un comignolo per ripararsi dalle temperature rigide. Ne uscì il primo di febbraio. A causa della fuliggine del camino nel quale si era rifugiata lei e i suoi pulcini erano diventati grigi, quasi neri.

Intorno a questi giorni vi è anche un’altra leggenda ma molto triste. Narra di due giovani chiamati Merlo e Merla che si sposano alla fine di gennaio in un paese localizzato oltre il Po. Per tornare a casa dovrebbero attraversare il Po che risulta ghiacciato a causa delle temperature troppo rigide. Merlo cerca di attraversare il Po ghiacciato e muore. Merla piange ed il suo lamento si sente ancora lungo il Po, nelle notti di fine gennaio.

Numerose sono le tradizioni celebrate in questi giorni in Italia che si tramandano di generazione in generazione e che resistono ancora oggi. Ad esempio a Cremona ci si riunisce intorno ad un grande falò in riva al fiume o sul sagrato di una chiesa per intonare dei canti popolari sui temi dell’inverno e dell’amore e per degustare vino e cibi tradizionali. I Giorni della Merla sono l’occasione per raccontare ai bambini leggende legate alle tradizioni popolari.

Tra i luoghi da visitare in questo periodo vi è il Lago di Garda e quello di Ledro che a fine Gennaio sono ricoperti di ghiaccio. Oltre ad immergervi in uno scenario naturalistico spettacolare in questi luoghi è diffusa una tradizione molto singolare che consiste nel sfidare il freddo gettandosi nell’acqua gelata. Ogni anno gruppi di nuotatori coraggiosi si riuniscono nei giorni della Merla in queste location per sfidare il freddo.

Invece A Loncon, frazione del comune di Annone Veneto, nei giorni della Merla si organizza una festa per celebrare l’inverno con degustazioni di piatti tipici come le famose penne alla merla, il salame cotto con polenta e il baccalà alla veneziana.