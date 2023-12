Inghilterra, Spagna, Italia: ecco dove si spende di più per il Natale

Il Natale è alle porte, ma il periodo delle Festività inizia ben prima del 25 dicembre. Uno spirito che si respira nei mercatini, negli alberi e nelle strade addobbate. Questo è il periodo dell'anno in cui le persone si concedono più facilmente ad acquisti – impulsivi e non – per sé stessi e per gli altri.

Ma dove si spende di più nel mondo durante le vacanze di Natale? Si tratta perlopiù di denaro che viene speso non solo per i regali, ma anche per il cibo. In queste settimane non mancano infatti i pranzi e le cene in famiglia con piatti della tradizione e dolci tipici come cioccolata, panettoni, zabaglione, bastoncini di zucchero e via dicendo.

In Regno Unito un consumatore mette da parte ogni anno mediamente 639 euro per le festività: si tratta della cifra più alta a livello globale. Al secondo posto si colloca invece la Spagna, dove il budget per cibo e doni natalizi ammonta a 554 euro.

L’Italia è al terzo posto, con 549 euro per famiglia. Fuori dal podio la Germania con 488, seguita dal Portogallo con 387 euro destinati in spese natalizie. Novembre e dicembre sono dunque i mesi in cui aumenta di più la "corsa" allo shopping.