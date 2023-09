Innamoramento, l’importanza delle affinità secondo la scienza

L’innamoramento si basa su delle solide affinità all’interno delle coppie. Nelle prime fasi come quella dell’infatuazione gli opposti possono attrarsi ma il rapporto per proseguire e raggiungere altri stadi ha bisogno di punti in comune e solide basi. A dimostrarlo è uno studio scientifico recente che smentisce il famigerato detto “gli opposti si attraggono” nell'innamoramento.

Lo studio in questione è stato pubblicato sulla rivista scientifica Nature Human Behavior condotto dall’Università del Colorado Boulder, che ha analizzato diverse relazioni sentimentali nella famigerata fase dell'innamoramento. Dall’analisi delle dinamiche di coppia e degli interessi, dei tratti caratteriali e della personalità delle persone coinvolte nelle relazioni sentimentali è emerso che l’80 % delle coppie erano unite da interessi, passioni e opinioni molto simili. Solo il 3 % risultava non simile e discordante.

Ad essere coinvolti in questo studio sono stati circa 80. 000 fidanzati di sesso opposto iscritti al progetto UK Biobank. Invece i tratti delle coppie dello stesso sesso sono ancora in fase di ricerca. Gli scienziati infatti hanno ritenuto esaminarli separatamente per fare emergere le potenziali differenze con le coppie di sesso opposto. In entrambe le tipologie di ricerca però le coppie sono state abbinate ad una serie di caratteristiche tra cui le opinioni politiche e religiose, i livelli di istruzione e alcune misure del QI.

Questo studio dell’Università del Colorado testimonia che le coppie con interessi e tratti simili nascono soprattutto quando le persone coinvolte crescono nello stesso contesto socioeconomico. Alla base della selezione del partner inconsciamente si seguono criteri in cui non si tralascia né il livello di istruzione né tantomeno lo status socioeconomico. Nella fase dell’innamoramento uomini e donne tendono ad attivare queste semplici strategie inconsce allo scopo di selezionare e attrarre partner simili. Questa tendenza è legata al fatto che si vuole tramandare il più possibile i propri geni alle generazioni future.

Secondo il principio di similarità basato su personalità, atteggiamenti e preferenze, le coppie più durature sono quelle che hanno personalità compatibili e simili. Invece quando alla base di una coppia vi sono due persone con personalità, tratti caratteriali e interessi completamente diversi il rapporto tende a “spegnersi” nel giro di circa cinque anni perché non ha alla base qualcosa di solido.

Il detto “gli opposti si attraggano” va bene nel primo periodo dell’innamoramento, quando la novità è appetibile e stimola la voglia di mettersi in gioco. Ma se dopo la fase dell’infatuazione non ci si viene incontro e non si condividono interessi e opinioni il rapporto tende inevitabilmente ad esaurirsi.