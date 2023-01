Il "lipstick effect" che spaventa i mercati: perché un rossetto fa paura

In tempi di crisi si tende a risparmiare: è così che molti settori hanno visto una naturale contrazione della vendita dei loro prodotti che dura a fasi alterne da un paio d'anni, prima a causa della pandemia con tutti noi rinchiusi in casa e adesso per l'inflazione e il caro-vita. Proprio per questo saltano ancora di più all'occhio i dati delle vendita del rossetto in Germania, che nell'ultimo periodo hanno visto un balzo. E non è un caso: il "lipstick effect" è un fenomeno che esiste ormai da tempo ed è studiato e temuto dagli economisti. Vediamo perché.

Cosa sta succedendo

La notizia è stata data dal quotidiano tedesco Tagesspiegel che ha titolato "Un piccolo lusso contro le crisi": tra le aziende che hanno segnalato l'impennata di uno dei cosmetici più amati dalle donne c'è Cosnova che nel 2022 ha venduto più rossetti sia rispetto alla normalità ma ha anche aumentato di un terzo le vendite rispetto all'anno precedente del suo marchio più venduto, Essence.

Cos'è "l'effetto rossetto"

Gli economisti che studiano il fenomeno non hanno dubbi: quest'effetto rossetto (in inglese "lipstick effect") è dovuto principalmente alla voglia di uscire fuori, simbolicamente, dalla crisi concedendosi piccoli lussi nella vita quotidiana. Non potendo affrontare spese più onerose (auto, case, viaggi), le donne provano a gratificarsi acquistando qualcosa di inessenziale ma economico, come può essere un cosmetico. Gli uomini rispondono con l'acquisto dei profumi. Nel 2022 in Germania si è registrato un aumento del 16% della vendita di rossetti, con otto milioni di lipstick venduti negli ultimi 365 giorni.

La storia si ripete