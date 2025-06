Dentro le nozze di Jeff Bezos, dall'ospite d'onore (Lady Gaga) ai presunti 27 abiti della sposa

Lauren Sanchez insieme al futuro marito Jeff Bezos

Ascolta ora 00:00 00:00

Dal 24 al 26 giugno 2025, Venezia sarà lo scenario di una delle celebrazioni più attese dell’anno. Jeff Bezos, fondatore di Amazon, convolerà a nozze con Lauren Sánchez, ex giornalista e imprenditrice, in un lungo weekend all’insegna del lusso e dell’intrattenimento. Tre giorni di festeggiamenti esclusivi, con cerimonia, eventi mondani, spettacoli musicali e la presenza di numerosi ospiti internazionali. Secondo indiscrezioni, la superstar Lady Gaga sarà l’artista principale della serata, con una performance dedicata agli sposi.

Tutti gli abiti della Sánchez

Fonti vicine alla coppia raccontano che, durante i tre giorni di festeggiamenti veneziani, Lauren Sánchez avrebbe in programma di indossare ben 27 abiti diversi. Una scelta decisamente fuori dal comune, che fa parlare tanto quanto il matrimonio stesso.

L’abito principale, quello per la cerimonia – la cui location è ancora avvolta nel mistero – sarebbe firmato Oscar de la Renta e realizzato su misura per lei. Tuttavia, il miniabito in raso con cappuccio creato da Galia Lahav per il suo addio al nubilato, suggerisce che più stilisti potrebbero essere coinvolti nel curare il suo guardaroba nuziale. Un vero e proprio défilé personale in stile hollywoodiano.

Tanti gli stilisti

A marzo 2025, Lauren Sánchez era stata avvistata – in gran segreto – all’uscita della boutique milanese di Dolce&Gabbana. Un dettaglio che fa pensare a una possibile collaborazione con la maison italiana per alcuni dei tanti abiti che indosserà nel weekend del sì. Intanto, circolano voci secondo cui la rivista Vogue starebbe trattando l’esclusiva fotografica del matrimonio, con nientemeno che Anna Wintour pronta a consigliare la sposa nella scelta del vestito perfetto.

E se lo stile rimane avvolto nel mistero, Sánchez ha

lasciato trapelare qualcosa: durante un’intervista al Today Show, ha rivelato che – come molte altre spose – ha cercato ispirazione su Pinterest per dare forma alla sua idea di nozze da favola.