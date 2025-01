Svelato il nuovo ritratto ufficiale di Melania Trump: cosa rivelano i dettagli della foto

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo quella ufficiale del marito Donald ,con il ciglio alzato e lo sguardo duro, è stato rivelato oggi anche il ritratto ufficiale della first lady Melania Trump, diffuso dalla Casa Bianca.

Lo scatto

Una Melania sicuramente più "sicura" con il corpo portato in avanti verso il fotografo e le mani tenute ben salde sul tavolo, quasi in segno di sfida. Questa è la posa che è stata scelta, realizzata il 21 gennaio nella 'Yellow Oval Room' della residenza presidenziale dalla fotografa belga Régine Mahaux, che già nel 2017 era stata autrice dell'altro ritratto ufficiale della first lady.

L'abbigliamento formale

L'abbigliamento fatto da un tailleur giacca-pantaloni e camicia bianca, segue quello formale scelto per l'insediamento, anche se al posto del cappello -tanto amato ma anche criticato - Melania ha preferito i capelli sciolti. Un'immagine che è l'emblema del nuovo stile della first lady considerato molto newyorkese, quindi della parte più "europea" e meno conservatrice dell'America.

Anche la scelta del bianco e nero, rispetto alla foto a colori ufficiale del 2017 la dice

lunga sulla scelta glamor di Melania, da sempre grande appassionata di moda e molto meno "americana" nello stile rispetto alle precedenti prime dame, comeo ancora