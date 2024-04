Miss Universo Buenos Aires, vince una 60enne stracciando le concorrenti più giovani

Il 25 maggio Alejandra Marisa Rodríguez rappresenterà la provincia della capitale argentina al concorso di Miss Universo. Tutto normale se non fosse per un particolare: la splendida vincitrice ha 60 anni. Sempra increbile guardandola nelle foto, ma ancora più incredibile dal vivo, visto che i giudici l'hanno votata senza alcun tentennamento facendola vincere sulle altre numerose partecipanti molto più giovani di lei.

Il suo segreto

La notizia, come si può ben immaginare, ha fatto il giro del mondo come una sorta di rivincita delle donne che hanno superato i 40 anni e che, a quanto pare, hanno ora le stesse possibilità di ragazze più giovani anche per quanto riguarda i concorsi di bellezza. Ma la domanda più gettonata è il segreto di una forma così perfetta ad un'età in cui il corpo ed il viso non sono più tonici come a 20 anni.

Si tratterebbe tutto di "genetica", ha spiegato la Rodriguez, che è avvocato e giornalista dell'emittente argentina El Trece, è di fare "una vita sana, mangiare bene e fare attività fisica". Abitudini sane che ormai si conoscono bene ma, evidentemente, non funzionano per tutti allo stesso modo.

Perché partecipare al concorso

L'altra domanda arrivata dai giornalisti di tutto il mondo, ma anche dai semplici curiosi sui social, è questa: cosa l'ha spinta a partecipare al concorso. La sua risposta, molto in linea con il politicaly correct, è stata questa: " Stiamo inaugurando una nuova fase in cui le donne non si preoccupano solo della bellezza fisica, ma di un altro insieme di valori ". Il concorso in Argentina, passato dal 2022 sotto una nuova organizzazione, ha rimosso le barriere legate all'età, permettendo alle concorrenti di mettere in luce la loro bellezza e il loro talento ad ogni "stagione della vita".

Un grandissimo cambiamento rispetto al passato, tenuto conto che il precedente limite era di 28 anni.