Miss Universo 2023, vince il Nicaragua: chi è Sheynnis Palacios

La donna più bella dell'universo si chiama Sheynnis Palacios e viene dal Nicaragua. È lei la 72a Miss Universo, incoronata nella notte in una lunga cerimonia che si è tenuta a El Salvador. Palacios ha ricevuto lo scettro e la corona dall'americana R'Bonney Gabriel, Miss Universo 2022.

Chi è Miss Universo

Laureata in comunicazione sociale presso l'Università gesuita centroamericana (UCA), Sheynnis è nata il 30 maggio del 2000. Nella vita è una presentatrice e conduttrice del programma Entiende tu mente, un progetto sociale che ha lanciato lei stessa dopo aver lottato contro l'ansia, con il quale cerca di aiutare altre persone e che affronta diversi problemi di salute mentale.

Non è il primo premio che conquista grazie alla sua bellezza ma anche al suo impegno sociale. Nel 2016 quando aveva 16 anni, ha vinto il concorso di Miss Teen Nicaragua. L'anno successivo si è classificata tra le prime 10 a Miss Teen Universe. Nel 2020, a 20 anni, ha partecipato a Miss Mondo Nicaragua, vincendo la corona.

Le novità di quest'anno

In questa edizione è stata ammessa la candidatura a due donne sposate con figli (Guatemala e Colombia), due donne transgender (per l’Olanda e per il Portogallo) e una donna plus-size (Nepal).

Ad attirare l'attenzione soprattutto la concorrente del Nepal Jane Dipika Garrett arrivata alla finale. 23 anni, infermiera di professione e modella, Garrett è la prima concorrente plus-size ad arrivare al concorso dopo aver convinto la giuria nazionale grazie alla sua bellezza naturale lontana dagli stereotipi.