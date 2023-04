Morta Mary Quant, la stilista inglese che inventò la minigonna

La stilista britannica Mary Quant, "madre" della minigonna e fautrice della moda libera, si è spenta all'età di 93 anni. La notizia è arrivata dalla famiglia della designer che, in una nota ufficiale, ha fatto sapere: "Dame Mary Quant è morta serenamente a casa nel Surrey, nel Regno Unito, questa mattina ". La morte della stilista tocca profondamente il popolo inglese, che le riconosceva il merito di essere stata una grande pioniera nel mondo della moda. " Sii te stesso, libera te stesso ", amava dire Mary Quant quando incitava gli altri a tirare fuori il meglio da loro stessi. E proprio per quella sua innata libertà è diventata una delle stiliste simbolo del ventesimo secolo, vera innovatrice degli Swinging Sixties, le mode degli anni '60.

Nata nel Blackheath l'11 febbraio 1930, Mary Quant ha chiaro il suo destino sin dalla gioventù, per questo convince i genitori - due insegnanti gallesi - a farla studiare al Goldsmiths College di Londra, una scuola di moda che le aprirà le porte verso il successo. La gavetta non la spaventa: diventata apprendista modista a Mayfair, studia fashion design e nel 1955 apre il suo primo negozio in Kings Road a Londra. Gli abiti che Mary Quant vende però sono lontani dai gusti anni '50. La moda che propone la giovane stilista è fatta di colori, audacia, anticonformismo e libertà come le tendenze che dominavano gli anni '60, gli Swinging Sixties.