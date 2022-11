Ecco perché questa foto di Musk sta facendo infuriare il web

Da quando ha acquisito Twitter con un'operazione da 44 miliardi di dollari, Elon Musk, l'istrionico magnate fondatore di Tesla e uomo più ricco del mondo, è diventato il nemico pubblico numero uno per i liberal, quasi più di Donald Trump. Fino ad oggi, infatti, i democratici godevano di un'egemonia totale sui social media, ma Musk ha rotto il giocattolo preferito dei progressisti. Che ora contestano la policy adottata dal Ceo nell'ambito della piattaforma social, tra vip che annunciano l'addio - non mancheranno a nessuno - e promesse di boicottaggio da parte di Big Tech (Musk ha infatti annunciato sui social che Apple era pronta a rimuovere Twitter dagli App store). Ora il milionario si è lanciato nell'ennesima provocazione, pubblicando una foto di quello che ha definito il suo "comodino", con pistole e lattine di Diet Coke in bella mostra, scatenando l'ennesima polemica sulla sua figura.

Diet Coke e pistole, il "comodino" del magnate

Il Ceo ultra-miliardario ha intitolato l'immagine "il mio comodino": ci sono due pistole, quattro lattine di Diet Coke senza caffeina e una riproduzione del dipinto di Emanuel Leutze di George Washington che attraversa il fiume Delaware. La foto di Washington è contenuta in una custodia in legno che contiene una delle pistole. " Non ci sono scuse per la mia mancanza di sottobicchieri " ha aggiunto in un altro tweet. Musk si diverte un mondo a provocare il pubblico - e soprattutto i soloni della stampa progressista - ma anche a lanciare dei messaggi precisi. Washington attraversò il Delaware la notte di Natale del 1776 con circa 2400 soldati. Il giorno successivo, condusse queste truppe alla vittoria nella battaglia di Trenton, che fu un importante punto di svolta nella Guerra d'Indipendenza. Un'immagine da vero "patriota", contro quella cancel culture che vorrebbe cancellare anche i Padri fondatori.

My bedside table pic.twitter.com/sIdRYJcLTK — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Il Ceo di Tesla a favore del Secondo emendamento