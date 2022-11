Natale 2022, sotto l'albero miele, software e varianti alcoliche del panettone

Tempo di Natale, tempo di regali. Quest'anno sotto l'albero ci saranno miele e varianti alcoliche del panettone ma non solo.



C'è ancora tempo prima che il Natale 2022 arrivi ma già in tanti si stanno chiedendo cosa regalare alle persone care. Un regalo pensato, più o meno costoso e sicuramente fatto con il cuore. Ma quale? Questa è la domanda che ogni anno assilla milioni di persone: qual è il regalo giusto? Tutti cercano il regalo perfetto per marito, fidanzata, figli, amici e altre persone care. Un regalo compatibile con i gusti del destinatario e con il proprio portafoglio.



Un aiuto può arrivare dai trend di quest'anno per quanto riguarda i regali di Natale. Il must da mettere sotto l'albero per il 2022 è il miele, come si legge sull'Ansa. Nulla di più semplice. Si punta sempre di più verso un'alimentazione sana e prodotti bio, e il miele può rivelarsi una scelta vincente. Ne esistono vari tipi ed è apprezzato da grandi e piccini.



Una simpatica idea regalo potrebbe consistere nell'abbinare un vasetto di miele ad altri prodotti a base di miele. Ad esempio, regalando una scatola che vede sistemato al centro il vasetto di miele, contornato da candele profumate, creme e saponi. Il tutto in una confezione regalo, magari con un bigliettino che recita: "Sei dolce come il miele". Forse un po' scontato ma d'effetto.

Da non trascurare anche l'abbinamento miele-prodotti alimentari. Il miele è un bel regalo da spalmare su una fetta di pane o da gustare insieme ai formaggi. Non solo, può essere utilizzato anche per preparare dei dolci, magari proprio quelli della tradizione natalizia. Farà la sua bella figura in un cestino pieno di prodotti caseari e coltelli per tagliare il formaggio; oppure potrebbe diventare il re di una confezione contenente un libro di ricette, stampini per biscotti, matterello, spianatoia, utensili da cucina e guanti da forno.



Considerando che il miele serve anche per addolcire caffè, tè e tisane, si potrebbe creare una confezione che comprenda un vasetto di miele insieme a questi prodotti. Magari aggiungendo anche una tazza, natalizia o non. Per arricchire ancora di più il cesto natalizio, l'idea è di abbinare uno scalda tazza. Ne esistono di simpatici anche in versione USB.



Restando in tema di tecnologia, un'altra idea regalo riguarda i software, come suggerisce l'Ansa. Un regalo adatto a tutti e di sicura utilità può essere un Pacchetto Microsoft Office, un VPN per proteggere cellulari Android o iPhone, un antivirus oppure un sistema operativo.



Sotto l'albero di Natale 2022 non potrà di certo mancare il tradizionale panettone. La moda di quest'anno, spiega l'Ansa, ne suggerisce alcune varianti alcoliche. Tra campionati del mondo e festival del panettone, hanno infatti visto la luce tante golose versioni di questo dolce della tradizione milanese. A cominciare dal panettone stregato, cioè a base di liquore Strega, della Pasticceria Stella di Rotondi (AV). Mentre lo chef pluristellato Bruno Barbieri propone il panettone al Passito "Arrocco" in edizione limitata. Nella pasticceria "Chocolat" di Cristiano Pirani è arrivato invece il panettone alcolico con bombardino: gocce di cioccolato bianco caramellato e liquore allo Zabow. Altra specialità di "Chocolat" è il panettone farcito con caramello, albicocche e rum.



Infine, per grandi e piccini c'è un regalo sempreverde tutto da sfogliare che accompagna le festività natalizie: "Canto di Natale". Pubblicato nel 1843, questo libro scritto da Charles Dickens si è trasformato in film, film d'animazione e fumetti. L'atmosfera natalizia è assicurata.