Oggi è la Giornata dei Single: che cos'è e perché si festeggia

Ormai ogni scusa è buona per festeggiare. Così dopo la giornata della pasta, quella del gatto (e persino quella del sesso) ecco spuntare anche la Giornata dei Single. No, non parliamo di San Faustino e del 15 febbraio. Il Single Day nel mondo - ma soprattutto in Cina - si celebra l'11 novembre e, più che una festività per celebrare l'orgoglio delle persone sole, è diventato un appuntamento per lo shopping folle (e scontatissimo) da appuntare in calendario.

Cosa significa Single Day

In sostanza il Single Day (o Singles' Day) è il giorno dei single, che in Cina (zona di origine della festività) viene chiamato Guanggun Jié. Si tratta di una ricorrenza molto popolare tra i giovani cinesi (quasi come il Capodanno) che in questa data celebrano l'orgoglio di essere single. Poco importa se si è soli per scelta o per casualità, l'importante è rivendicare il proprio status come le coppie fanno il 14 febbraio. Non è un caso, dunque, che la giornata venga definita, per lo più in occidente, la festa di non-San Valentino.

Come è nata la giornata dei Single

L'origine del Single Day non è chiara, ma secondo la versione più accreditata la ricorrenza è nata negli anni '90 su iniziativa di un gruppo di studenti dell'Università di Nanchino, che desideravano creare una festività per coloro che erano fieramente single in contrapposizione alla più famosa festa degli innamorati (San Valentino). Da semplice giornata nazionale, però, il Single Day è diventato ben presto un giorno da ricordare in tutto il mondo che, con il passare degli anni, ha assunto una connotazione per lo più commerciale. Nel 2009, infatti, il colosso Alibaba lancia il Festival dello shopping online con sconti eccezionali per risollevare le sorti delle vendite di novembre e da allora l'11/11 è il giorno degli acquisti per single e non solo.

Quando e perché si festeggia

Il Single Day si festeggia ogni anno l'11 novembre (11/11) e la scelta numerica non è casuale. I numeri in Cina rivestono un'importanza simbolica straordinaria e il numero "1" identifica l'individuo singolo. La data 11/11 contiene ben quattro volte l'1 che, di fatto, è la massima espressione della singletudine. La tradizione cinese vuole che nella giornata dei single le persone senza partner si facciano dei regali a vicenda e trascorrano la giornata tra karaoke, cene a tema e eventi per single. In realtà in Oriente il Single Day viene festeggiato anche con numerosi matrimoni. Sono tantissime, infatti, le coppie che scelgono questa data in modo scaramantico per celebrare le nozze.

Con il passare del tempo in Cina la ricorrenza del Singles' Day ha assunto connotati prettamente commerciali, trasformandosi nella più grande maratona di shopping su internet, roba da fare impallidire anche il Black Friday e il Cyber Monday. Secondo le stime cinesi, infatti, gli incassi degli acquisti online fatti negli ultimi anni l'11/11 sono stati cinque volte superiori a quelli delle altre due ricorrenze commerciali, trasformando la giornata dei single in un evento globale dedicato agli acquisti.