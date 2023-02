Una fiaba per parlare "la lingua dei serpenti"

Una storia fantasiosa che affonda le sue radici nei misteri ancestrali che affliggono gli uomini e la loro esistenza. Quello di Andrus Kivirähk, scrittore prodigio della piccola Estonia, è un romanzo irriverente, dalla prosa colloquiale, coinvolgente e semplice da leggere per chiunque voglia immergersi in un mondo incantato e lontano, come quelli del nostro passato di giochi da bambini.

Ambientato in una versione fantastica dell'Estonia medievale, L’uomo che sapeva la lingua dei serpenti (La Nave di Teseo) segue la crescita e le avventure del giovane Leemet, figlio di una famiglia di cacciatori-raccoglitori che abitano la foresta e “ultimo” a parlare l'antica lingua del serpente - idioma che permetteva a pochi discepoli di comandare gli animali.

In questo universo di fiaba e metafore, dove il protagonista si troverà a cavallo tra due mondi, moda e credenze si interfacciano in una piccola realtà immaginaria dove “ gli orsi sono seduttori nati e terribilmente attratti dalle femmine umane ” - e fanno loro visita quando gli uomini sono a lavoro nei campi come è proprio degli amanti delle nostre terra; dove i pesci possono esser "giganti" e avere la barba. Dove da una parte gli uomini di ferro, ossia i nostri antichi cavalieri evangelizzatori, portano “ Gesù sulla bocca di tutti ” rendendolo un “ successo fenomenale ” e dall’altra sopravvive ancora il “mito” della Salamandra distruttrice.

In tutto questo costrutto letterario Kivirähk cercherà di bilanciare tradizione e modernità, per attraversare le lotte che dall’alba dei tempi hanno afflitto le nostre società moderne. Impiegando religione e violenza come mezzo di raccordo e paragone per affrontare tematiche complesse quali il progresso, la tradizione e la sua inequivocabile dissoluzione.

“L a stupidità è più forte della saggezza. L'idiozia è coriacea come una radice conficcata nella terra un tempo calcata dagli uomini. La foresta si moltiplica, nel villaggio nascono sempre più persone; e io sono l'ultimo uomo a sapere la lingua dei serpenti”. Frase, questa ultima, ricorrente nel libro dove il protagonista Leemet si troverà - suo malgrado - ad assistere alla “morte di un mondo” tra riflessioni incantevoli e disincantate sui vecchi retaggi, atti efferati e ironie velenose che, come nei migliori plot, daranno luogo e sfogo a nostalgie mai sopite.