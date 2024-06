Progresso tribale

Ascolta ora 00:00 00:00

È il dramma dei progressisti. Se la vita fosse un giro di pista, a correre troppo rischiano di andare così avanti da ritrovarsi dietro i conservatori. Fuori di metafora: se pretendi di tutelare tutti, inevitabilmente finirai col discriminare qualcuno.

Riassumiamo i fatti a favore di chi, per sua fortuna, se li è persi. Il Pitt Rivers Museum dell'università di Oxford ha deciso di non esporre alcune maschere di legno africane perché la cultura che le ha scolpite, il popolo Igbo in Nigeria, vieta alle donne di vederle. In origine infatti erano utilizzate in un rituale riservato esclusivamente agli uomini. La scelta del museo è stata fatta in nome delle nuove politiche di «cultural safety», una cosa che non sapremmo neanche tradurre. Persino le foto online sono state rimosse.

Così Oxford per rispettare la cultura di una minoranza (la tribù africana) rafforza il pregiudizio contro una maggioranza (le donne di tutto il mondo). Insomma, se vuoi apparire un po' meno colonizzatore devi essere un po' più misogino. E per sembrare più moderno e incluso ti devi inchinare a una cultura sessista e primitiva. Si chiama empatia suicida.

Risultato.

Alla fine le maschere che i maschi Igbo vietavano alla vista delle femmine non potranno essere viste né dagli uomini, né dalle donne, né dagli Igbo che furono colonizzati né dai loro ex colonizzatori.

A pensarci bene era meglio bandire le donne dal museo e chiusa lì. Che sarà esattamente la fase successiva dei progressisti. Ormai diventati reazionari.