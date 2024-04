Aperta l'ala nascosta di Buckingham Palace: cosa c'è e quanto costa il tour

Il sovrano sempre più vicino alla sua gente: la mossa di Re Carlo III di aprire ai visitatori, per la prima volta, il castello di Balmoral (Scozia) dove si è spenta la Regina Elisabetta ha preceduto di poche ore la notizia di un'altra apertura ancora più esclusiva. In questo caso si tratta dell'ala est di Buckingham Palace, residenza reale a Londra che oggi è la sede amministrativa del monarca d'Inghilterra.

Il post ufficiale

Sui propri canali social, ecco che il Royal Collection Trust, l'organo ufficiale che si prende cura della collezione reale e dei visitatori di Buckingham Palace, della Queen Gallery e del Castello di Windsor per citare i più famosi, ha pubblicato una post spiegando che " l'East Wing (ala est, ndr) aprirà ai visitatori con visite guidate da esperti per la prima volta nei mesi di luglio e agosto 2024 ". La notizia è stata pubblicaa anhce sulla pagina X della Royal Family in un post in cui viene detto che l'apertura dell'ala est fa parte di un programma di salvaguardia che "mira a proteggere l'edificio storico dal rischio di incendio o inondazione, a garantire che il palazzo sia idoneo allo scopo e a preservarlo per le generazioni future .

Cosa si potrà visitare

L'ala est racchiude la facciata anteriore dell'edificio storico dove si trova anche il famoso balcone centrale dove la Regina Vittoria e i membri della famiglia reale fecero la loro prima apprazione nel lontano 1851. Quest'area del palazzo comprende molte stanze tra cui il salotto giallo, il corridoio principale e la sala centrale che contengono opere straordinarie della Collezione Reale. La costruzione di quest'ala di Buckingham si deve all'architetto Edward Blore, incaricato di fare alcune modifiche affinché si potesse sistemare al meglio la sempre più numerosa famiglia Victoria.

Tra il 1847 e il 1849 fu aggiunta sulla facciata l'ala est che racchiudeva quello che in precedenza fu un cortile aperto a ferro di cavallo dove veniva introdotto il balcone centrale grazie al suggerimento del Principe Alberto. " Questa è probabilmente l'aggiunta più importante, poiché significa che la famiglia reale può permettersi di essere visibile e connettersi con il pubblico", spiegano gli esperti.

I costi per l'accesso

Si prevede un boom di prenotazioni per i biglietti che saranno disponibili, con accesso prioritario, il 9 aprile e acquistabili a partire da 24 ore dopo iscrivendosi alla newsletter della Royal Collection Trust: il primo tour è previsto per il 15 luglio alle ore 9.30. Un ticket per gli adulti costerà 75 sterline (l'equivalente di 87,50 euro con il cambio odierno), i giovani compresi tra 18 e 24 anni pagheranno 63,50 sterline (74 euro) mentre per bambini e diversamente abili il costo sarà di 59 sterline (quasi 69 euro). Sotto i cinque anni l'ingresso sarà gratuito. Le visite dell'ala est di Buckingham Palace proseguiranno fino al 31 agosto.

Il tour dura circa 45 minuti e sarà consentito a un massimo di 20 persone per volta.