Un sovrapprezzo per lo "spazio per le gambe". La vendetta social contro il Ceo di Rayanair

Il ceo di Ryanair Michael O'Leary insieme ad una cameriera durante la cena. A destra il conto con gli "extra" aggiunti. Foto Instagram (@luvidarestaurant)

Ascolta ora 00:00 00:00

Una vendetta social contro il ceo di Ryanair il milionario Michael O'Leary, è stata messa in atto dal ristorante irlandese Luvida di Navan che ha voluto ironicamente imitare le limitazioni e i listini della compagnia aerea low cost, nota per i costi aggiuntivi relativi ai bagagli e al check-in.

Cosa è successo

Il milionario a cena nel ristorante si è visto arrivare un conto dove oltre al prezzo delle pietanze erano stati aggiunti degli "extra" proprio come succede quando si acquista un biglietto della compagnia aerea. 6,25 sterline (7 euro e 95) per "spazio extra per le gambe", 9 sterline e 95 (circa 8 euro) per "posti a sedere prioritari" e 16 sterline e 69 (circa 20 euro) per "prenotazione in zona tranquilla". O'Leary si è così trovato a dover pagare un conto di 142,30 euro (119,04 sterline), che comprendeva anche il costo di una bottiglia di Pinot Grigio, gamberi in pastella, funghi su pane tostato e un piatto di branzino.

L'ironia sui social

" Grazie a Michael O'Leary per aver scelto di cenare con noi stasera - ha scritto il ristorante su Instagram - È stato un piacere ospitarla. Spero che non si dispiaccia se abbiamo aggiunto qualche costo extra al vostro conto per lo spazio extra per le gambe, i posti a sedere prioritari e la prenotazione in area tranquilla" .

L'episodio oltre ad aver creato ilarità sui social, ed essere diventato virale, ha scatenato anche la reazione degli utenti social la maggior parte soddisfatto per la vendetta attuata dai proprietari del ristorante a cui tutti hanno plaudito.

Le nuove "regole" Ryanair

D'altronde chi prenota i voli sulla compagnia aerea lo sa bene, vengono applicate tariffe aggiuntive al biglietto su ogni cosa. È proprio recente una nuova norma che ha applicato una tariffa extra per chi effettuerà il check-in in aeroporto in ritardo. D'ora in poi, i viaggiatori dovranno presentarsi al banco del check-in almeno 40 minuti prima della partenza del volo, pena una sanzione di 100 euro.

Sul sito Ryanair questa nuova multa viene chiamata "penale per mancata partenza".

Saranno addebitati costi anche ai clienti che si presenteranno alla biglietteria fino a un'ora dopo la partenza del volo per prendere il volo successivo disponibile"

La regola si applicherà anche ai passeggeri che perderanno il volo e tenteranno di prenotare quello successivo. La compagnia ha inoltre aggiunto: "