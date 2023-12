La testa di un mostro marino scoperta in Gran Bretagna. Gli scienziati: "Ritrovamento unico"

Appartiene ad un mostro marino vissuto più di 150 milioni di anni fa, la gigantesta testa ritrovata incastrata nelle scogliere del Dorset nel sud della Gran Bretagna. Si tratta di un fossile di Pliosauro, un rettile marino appartenente all'epoca Giurassica, che per la sua immensa mole e gli enormi denti aguzzi con cui dilaniava le prede, è stato definito il T-Rex dei mari.

La scoperta eccezionale

A fare la l'importante scoperta un team di ricercatori guidati da Steve Etches e Phil Jacobs, che per recuperarla, in una zona molto conosciuta perchè particolarmente piena di reperti, hanno dovuto calarsi tra le ripide scogliere ad un'altezza di 15 metri dalla spiaggia. Dopo averla ricomposta in laboratorio, il solo cranio del Pliosauro misura oltre due metri. A gennaio il teschio, dopo accurati esami sarà messo in mostra al museo The Etches Collection, a Kimmeridge, insieme ad altri esemplari della vita marina del giurassico. Quello a cui puntano i ricercatori però, è trovare l'intero corpo della creatura marina la cui ubicazione potrebbe essere stata trovata grazie all'aiuto di un drone.

La difficoltà del recupero

Recuperare il cranio dell'animale non è stata certo un'impresa semplice. Il muso dell'animale era stato avvistato tra le rocce scoscese che costeggiano la baia di Kimmeridge, detta anche Jurassic Coast, patrimonio Unesco che si snoda per 95 miglia lungo la costa della Manica nell’Inghilterra del sud. I due ricercatori per poterla raggiungere e recuperarla hanno costruito una barella di fortuna su cui pezzo dopo pezzo, sono stati posizionati i detriti che la nascondevano, fino a rivelarla in tutta la sua maestosità.

L'importanza del ritrovamento

Quello che rende particolare questo ritrovamento è l'eccellente stato di conservazione del reperto: " È uno dei migliori fossili sul quale io abbia mai lavorato. Ciò che lo rende unico è che è completo ― ha dichiarato Steve Etches a BBC News. ― La mascella inferiore e il cranio superiore sono collegati tra loro, come accade quando l'essere è in vita. In tutto il mondo non si trovano quasi mai esemplari con un tale livello di dettaglio. E se lo sono, molti pezzi sono mancanti, mentre questo, sebbene sia leggermente distorto, ha tutte le ossa presenti. E un ritrovamente così, è fondamentale per ampliare la conoscenza su determinate specie animali " ha spiegato.

Il ricercatore ha anche aggiunto: " Mi gioco la vita che il resto dell’animale sia lì. Dovrebbe uscire allo scoperto perché si trova in un ambiente in rapida erosione. Questa parte della linea della scogliera arretra ogni anno. E non passerà molto tempo prima che il resto del Pliosauro cada e si perda. È un'occasione unica nella vita ".

Il regalo perfetto per i telespettatori inglesi

La scoperta straordinaria, sarà il regalo di inizio anno per gli spettatori della BBC. il reperto verrà presentato per la prima volta al pubblico nel dettaglio in una puntata speciale della serie Attenborough and The Giant Sea Monster con Sir David Attenborough, celebre naturalista e divulgatore scientifico britannico. Il programma sarà trasmesso alle 20:00 di lunedì 1 gennaio 2024 sulla Bbc nel Regno Unito.