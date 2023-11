La visione di un futuro di armonia al Forum Basi per la pace e l'amicizia

Martedì 28 novembre la città di Dujiangyan, nella provincia cinese di Sichuan, è diventata la capitale mondiale di un progetto di futuro armonioso e di collaborazione. Lì si è svolto, infatti, il Forum Basi per la pace e l’amcizia 2023, organizzato congiuntamente dalla China association for international friendly contact (Caifc) e dal China media group (Cmg).

Al summit dedicato al tema “Scambi amichevoli, condivisione della pace” hanno partecipato il vicepresidente del Caifc Cheng Guoping, il vicedirettore di Cmg Xing Bo e circa 200 esperti, studiosi e rappresentanti di varie organizzazioni provenienti da Stati Uniti, Italia, Belgio, Qatar, Marocco, Sri Lanka e altri Paesi. Presente anche l’ex premier italiano Romano Prodi, che ha svolto l’incarico di presidente della Commissione europea dal 1999 al 2004.

Elemento cardine del Forum è stato il panda, animale simbolo della Cina. Xing Bo ha dichiarato che il China media group supporterà attivamente la cooperazione per la protezione di questa specie e contribuirà alla costruzione di un’alleanza internazionale per la comunicazione sui panda, sfruttando i vantaggi della comunicazione integrata. Protezione, divulgazione scientifica, produzione di contenuti, comunicazione e cooperazione tra marchi culturali e creativi saranno le colonne portanti dello sforzo del colosso dei media della Repubblica popolare.

Cheng Guoping, invece, ha auspicato che il Forum continui a promuovere i concetti di pace, amicizia e armonia sostenuti dalla cultura di Basi, l’esemplare femmina di panda gigante a cui il summit è dedicato. L’animale, morto all’età di 37 anni nel 2017, è stato per circa un anno il rappresentante della sua specie più vecchio al mondo e il modello usato per la creazione di “Panpan”, la mascotte dei primi giochi asiatici del 1990, tenutisi proprio in Cina.