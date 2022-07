Andrea Bocelli: “Per la prima volta sento cantare mio figlio senza di me”

Per la prima volta Andrea Bocelli seduto tra il pubblico ad ascoltare il figlio Matteo esibirsi sul palco senza lui al fianco. Succede anche questo all’Ischia Global Festival, la rassegna di cinema e musica in corso a Ischia fino a domenica, dove ogni estate si incontrano i grandi personaggi dello showbiz internazionale e italiano.



Matteo, 24 anni, che ormai sta diventando una star mondiale seguendo le orme nel padre, è stato premiato dal Festival organizzato da Pascal Vicedomini sull’isola verde come “Breakout Artist of the Year”. Suo padre, il grande tenore, lo ha accompagnato ieri sera insieme alla famiglia, la sorella Virginia (che pure, a dieci anni, mostra un talento raro e duetta già con il padre) e la moglie Veronica, tutti insieme in una bella serata con la luna piena all’Hotel Miramare a Ischia Porto piena di registi, attori e divi del cinema.



E, per la prima volta, come racconta nell’intervista video allegata, il tenore ha sentito il figlio esibirsi sul palco da solo e non in coppia (ricordiamo che il duetto tra padre e figlio sulle note di “Fall on Me” ha raggiunto 300 milioni di stream), mentre lui se stava seduto tranquillamente al tavolo da ospite. È un grande orgoglio, per il padre, seguire la crescita della carriera di Matteo, che è reduce anche dal debutto come attore con una piccola parte in “Three thousand years of longing” di George Miller (nella colonna sonora canta “Cautionary love”), e ha sfilato all’ultimo festival di Cannes per presentare il film accanto a Idris Elba e Tilda Swinton.

Matteo, che oltre a cantare fa anche il modello, ci racconta in un’altra intervista qui allegata come sia contento di ricevere il suo primo premio in un contesto dove(chiama zio Tony Renis), parla dei suoi progetti futuri e del brano “Dimmi”, il suo primo cantato in italiano, scritto insieme a. Secondogenito del tenore e della prima moglie Enrica Cenzatti, il giovane cantante che ha ereditato una grande voce sta cercando la sua strada nel mondo della musica e si sta dedicando al suo primo album di inediti: il dovrebbe essere pronto entro la fine del 2022. E pensa di continuare anche a lavorare nel mondo del cinema. Ieri sera, tra gli altri brani, ha intonato “Caruso” di Dalla, facendo emozionare gli ospiti e la famiglia.In queste sere a Ischia anche un altro figlio d’arte è stato premiato come artista emergente:. I suoi genitori sono Liam Neeson e la compianta Natasha Richardson, ed è nipote di Vanessa Redgrave (amica di lunga data dell'Ischia Global e nel board del festival) e del regista Tony Richardson. Il giovaneattore ha portato a Ischia in anteprima un film indipendente del quale è protagonista, "On Our Way", sui demoni personali di un aspirante filmmaker, direttodalla giovane Sophie Lane Curtis, con cameo della nonna Vanessa e di Franco Nero.“Esponenti di grandi famiglie di artisti, sia Bocelli che Richardson sono talenti già affermati, hanno storie straordinarie, qui a Ischia Global si sentono a casa - racconta, presidente onorario del festival e amico di lunga data di entrambe le famiglie - Come da tradizione Ischia è il palcoscenico di elezione delle giovani star, basti ricordare negli anni Gerard Butler, Michael Fassbender, Selena Gomez”.L’Ischia Global Festival, prodotto e fondato da Pascal Vicedomini, presieduto da Jim Sheridan e Trudie Styler, è realizzato con il sostegno della DG Cinema e Audiovisivo del MiC e della Regione Campania ed è promosso dall'Accademia internazionale arte Ischia. Quest’anno, per il, sono sfilati più di cento artisti del mondo del cinema e della musica. Domani ci sarà il momento clou con la star internazionale Andrew Garfield, noto per essere il protagonista della saga “Amazing Spider-Man”.