Andy Taylor ha il cancro, salta la reunion dei Duran Duran

I fan speravano di vederli riuniti ancora una volta. Ma alla cerimonia di inserimento nella Rock and Roll Hall of Fame a Los Angeles, i Duran Duran si sono presentati senza uno dei componenti, Andy Taylor. Il celebre chitarrista della band non è stato in grado di presenziare all'evento in onore del gruppo a causa della malattia contro la quale sta combattendo da anni.

" Gli è stato diagnosticato un cancro alla prostata metastatico in stadio 4 ", ha detto il frontman dei Duran Duran, Simon Le Bon, prima della cerimonia, svelando il motivo dell'assenza dell'amico e collega. La diagnosi, arrivata quattro anni fa, è stata mantenuta privata da Taylor e dalla sua famiglia fino a oggi ma la mancata reunion con i compagni in occasione di un avvenimento storico per la band ha convinto Taylor a parlare della sua battaglia personale.

Durante il loro discorso sul palco Le Bon ha letto la lettera che Andy Taylor ha scritto ai fan e al pubblico, nella quale ha spiegato le sue condizioni attuali: " La malattia non era immediatamente pericolosa per la vita non c'è cura. Nonostante gli sforzi eccezionali della mia squadra, ho dovuto essere onesto in quanto sia fisicamente che mentalmente sarei andato oltre i miei limiti. Tuttavia, niente di tutto dovrebbe sminuire ciò che questa band (con o senza di me) ha raggiunto in 44 anni ".

Al Microsoft Theater di Los Angeles Nick Rhodes, John Taylor, Simon Le Bon e Roger Taylor hanno celebrato la loro "stella" ma non hanno dimenticato il difficile momento che Andy Taylor sta vivendo. " È assolutamente devastante. Amiamo molto Andy. Non starò qui a piangere, sarebbe inappropriato, ma è così che ci si sente" , ha dichiarato ai giornalisti Simon Le Bon.

