Ballando con le stelle, Iannone bacia la sua ballerina in pista

Sta nascendo del tenero tra Lucrezia Lando e Andrea Iannone a Ballando con le stelle? L'insegnante di ballo e il pilota di MotoGP sono sempre più affiatati fuori e dentro lo studio dello show del sabato sera di Rai Uno e il bacio, che Iannone ha stampato sul viso della danzatrice nell'ultima puntata del programma, sta alimentando i rumor.

Proprio com'era successo nella passata edizione con Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, per il pubblico e per la giuria tra Lucrezia Lando e il campione ci sarebbe un feeling evidente, che farebbe pensare a un coinvolgimento emotivo più che professionale. Nel corso dell'ultima puntata Andrea Iannone è sceso in pista a Ballando con le stelle con un tutore alla spalla. Il pilota si è infortunato al braccio durante gli allenamenti settimanali e in studio è arrivato con un'evidente fasciatura nera. L'infortunio però non lo ha fermato e lo sportivo si è esibito in un tango intenso e carico di sensualità.

La performance ha infiammato i giudici che, invece di giudicare le qualità tecniche della coppia, hanno puntato l'attenzione sull'intesa e sul sentimento che Iannone e la sua insegnante hanno mostrato, segno evidente del coinvolgimento tra i due. Ma è stata la giurata popolare Rossella Erra a sganciare la bomba: " C'è stato un bacio passionale, lo abbiamo visto ". La coppia non ha commentato, ma la regia ha mandato in onda il momento in cui Iannone, poco prima di iniziare il ballo, ha baciato con tenerezza il naso della compagna.