Il bowling, poi la sparatoria: muore sul colpo il rapper Takeoff

Il rapper Takeoff, componente dei Migos, molto noto nell'ambiente underground e non solo, è rimasto ucciso nel corso di una sparatoria che si è verificata a Houston. A riportare la notizia è il sito Tmz, secondo il quale la tragedia sarebbe avvenuta attorno alle 02.30 del mattino ora locale nei pressi di un bowling. Le prime informazioni sulla vicenda indicano che Takeoff stava giocando a dadi con Quavo, un altro componente del gruppo hip hip Migos. A quanto pare, durante il gioco è nata una discussione e nella lite una persona ha estratto una pistola aprendo il fuoco proprio contro Takeoff.

Il rapper è stato colpito alla testa ed è morto sul colpo. Sono stati inutili i soccorsi giunti rapidamente sul posto, perché per Takeoff non c'era già più nulla da fare. I colpi di arma da fuoco hanno raggiunto anche altre due persone, che però non sembrano versare in gravissime condizioni di salute. Sono state portate in ospedale a bordo di auto private. Estraneo alla sparatoria il rapper Quavo, illeso.

Kirshnik Khari Ball, vero nome di Takeoff, aveva 28 anni. Il rapper si trovava nella sala bowling, da cui poco prima di morire aveva postato un selfie. Non si conosce con esattezza la dinamica, anche se in un video condiviso dal sito Tmz si vedono alcuni frangenti di quei momenti terribili e, soprattutto, si nota il rapper Quavo raggiungere Takeoff per prestargli il primo soccorso. Il loro era un rapporto molto stretto, anche perché Quavo, che è anche un produttore discografico, era lo zio di Takeoff. La polizia sta indagando per rintracciare l'autore degli spari e ricostruire con esattezza la dinamica e, in particolare, se ci fossero motivi primitivi, come un regolamento di conti, alla base degli spari.