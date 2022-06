"Reddito calato, tagliate l'assegno...". E Chiambretti cita l'ex compagna

Piero Chiambretti sembra voglia chiedere al tribunale di Torino di rivedere l’assegno di mantenimento che lo showman torinese versa ogni mese alla figlia di undici anni. La ragazzina è figlia della sua ex compagna, la 37enne spezzina Federica Laviosa. Un accordo tra le due parti aveva fissato l’assegno per le spese di mantenimento della figlia a tremila euro al mese. Negli ultimi tempi il reddito del presentatore si è però dimezzato, passando da una media di 50mila euro al mese a circa 26mila euro netti. Sembra anche che a breve il 66enne dirà addio anche alla trasmissione di Mediaset Tiki Taka e, se la notizia dovesse essere vera, questo avrà pesanti conseguenze.

Quali spese continuerà a sostenere

A fronte di ciò il presentatore ha intenzione di ripensare all’assegno di mantenimento per la figlia, fermo restando che alcune spese continueranno comunque a essere da lui sostenute: il costo per l’affitto, le spese condominiali e le utenze della casa in cui vivono madre e figlia, un appartamento di 180 metri quadrati nel centro di Torino, vicino all’abitazione di Chiambretti, oltre alla retta della scuola privata frequentata dall’undicenne.

L’assegno di 3mila euro mensili era stato deciso nel 2016 dal tribunale di La Spezia, dove ai tempi vivevano mamma e figlia, mentre questa volta toccherà al foro torinese prendere una decisione e discutere delle nuove condizioni. Nella giornata di domani le due parti si incontreranno davanti al giudice relatore Isabella Messina. Secondo quanto riportato dal Corriere, nel ricorso ci sarebbe anche il sospetto, o l’accusa, che la 37enne “utilizzi il contributo di mantenimento per sue personalissime esigenze”. Ma principalmente, nell’atto viene chiesta una revisione per via della riduzione di guadagno, e proprio per questo motivo viene anche allegato quanto il 66enne ha dichiarato al fisco negli ultimi 5 anni, dal 2016, escluso il 2018. Il presentatore torinese ha comunque ribadito l’intenzione di voler assicurare alla figlia le abitudini di vita avute fino a questo momento, oltre alla sua disponibilità a far fronte a qualsiasi circostanza per il suo benessere.

Dalla città ligure a Torino

Piero Chiambretti e la madre di sua figlia si erano conosciuti qualche anno fa e il 26 maggio del 2011 era nata Margherita. Quando la loro storia era finita mamma e figlia erano prima andate ad abitare a Parma, e poi nella città natale della 37enne, La Spezia. Poi la decisione di trasferirsi a Torino, poco lontano dalla casa del presentatore, così da rendere meno complicato ai due genitori l’affidamento condiviso. Margherita dovrebbe infatti trascorrere due fine settimana al mese con il padre, oltre a 15 giorni di vacanze estive e a festività alternate. La scelta di trasferirsi nel capoluogo piemontese era stata presa anche per evitare alla bambina lunghi spostamenti in auto dalla città ligure con la baby-sitter per raggiungere il papà.