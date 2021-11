"Città", la meraviglia del pensiero: rinasce una rivista unica dedicata a Milano

Milano è una città antica, contemporanea e allo stesso tempo moderna e votata al futuro. Proprio per questa ragione si ha intenzione di riportare in vita la storica rivista "Città", per raccontare le eccellenze e le bellezze del capoluogo della Regione Lombardia. Unica per la grandezza del suo formato, per la qualità della carta utilizzata e di stampa e per la bellezza e dimensione delle immagini.

"Città", fu ideato negli anni Novanta dal grande fotografo Carlo Orsi, scomparso pochi mesi fa, e al quale è dedicato un inserto con i suoi scatti più belli e rappresentativi insieme alla moglie Silvana e ad alcuni amici tra cui Emilio Tadini, Guido Vergani, Giorgio Terruzzi e Gianfranco Pardi. L'idea di raccogliere l'eredità di questo giornale è venuta a Giangiacomo Schiavi per offrire una visione davvero unica della metropoli milanese risaltandone e i pregi ma evidenziandone anche le criticità e le contraddizioni.

Si è voluto riportare in vita questa rivista per dare un senso al presente con un occhio sempre attento al futuro visto che questa pandemia ha messo a nudo le fragilità di tutto il mondo e non solo dell'Italia e di Milano. Si vuole raccontare di una Milano inedita, con i volti, le immagini, le parole di chi vuole salvare e rilanciare un ottimismo la milanesità. “Città”, che sarà edita da Skira, diretta da Schiavi con Giorgio Terruzzi condirettore, si propone per essere un laboratorio di idee per Milano ma anche per altre realtà.

Si vuole realizzare un giornale che funzioni come contenitore di idee libero da qualsiasi schema, per analizzare e innescare un sano dibattito su temi importanti e delicati per la città di Milano. Dai nuovi padroni dell’urbe, passando per i ciclisti, fino ad arrivare ai quartieri periferici dimenticati o al destino dello stadio di San Siro, con Inter e Milan intenzionate a costruire un nuovo e più moderno impianto e a temi delicati come scuola e sanità.

L’intenzione sembra quella di pubblicare due numeri all'anno visto che il formato e il costo (30 euro). "Città" sarà reperibile in due modi: acquistandola in alcune librerie cittadine oppure richiedendone una copia direttamente all’editore Skira. La cosa davvero importante è chi chiunque ne acquisterà una copia sarà sicuro di ricevere un pezzo a collezione inedito. Carlo Orsi, Francesco Cito, Maurizio Gjivovich, Valentina Tamborra, Lorenzo De Simone, Marco Introini, Enrico De Santis, Massimo Zingardi, saranno alcune delle firme del primo numero.